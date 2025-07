INVERNO

Cidade brasileira registra -10°C e bate recorde de frio no Brasil em 2025

Forte onda de frio deve começar a enfraquecer no país nesta quinta (3)

Esther Morais

Publicado em 3 de julho de 2025 às 08:03

Temperatura vai cair no Brasil Crédito: Shutterstock

A forte onda de frio que se espalhou pelo centro-sul do Brasil nesse início de julho vem causando temperaturas muito baixas no Sul do oaís. Rio Grande do Sul e Santa Catarina voltaram a registrar temperaturas negativas na madrugada ou nas primeiras horas da manhã de quarta-feira (2) e a cidade de Bom Jardim da Serra (SC) registrou -10,4°C, batendo o recorde de menor temperatura no Brasil em 2025. >

A medição foi da prefeitura local. O recorde anterior de temperatura mais baixa no país este ano era de -8,2°C, em Urupema/Morro de Urupema, em 24 de junho.>

As menores temperaturas no Brasil nas últimas 24h são: >

-9,7°C Bom Jardim da Serra (SC)>

-9,1°C Pinheiro Machado (RS)>

-8,8°C Painel/Fazenda Velha (SC)>

-8,1°C São Joaquim/Caminhos da Neve (SC)>

-7,8°C Urupema/Parque exposição (SC)>

-6,6°C Urubici/Vacas Gordas>

-5,3°C São José dos Ausentes (RS)>

-5,2°C Bom Jesus (RS)>

Previsão é de geada para esta quinta (3)

O amanhecer desta quinta-feira (3) ainda será bastante frio sobre o Sul do Brasil. Temperaturas abaixo de 0°C poderão ocorrer novamente, principalmente nas regiões mais elevadas. Há condições para a formação de geada na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, e de Santa Catarina e no sul do Paraná. >

Mapa de risco de geada elaborado pela Climatempo. Crédito: Climatempo