ATENÇÃO, MOTORISTAS

Multas por radares defeituosos em trecho da BR-040 serão canceladas, diz DNIT

Ponto está localizado em Goiás

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cancelou as multas por radares defeituosos na rodovia BR-040 (GO/DF), emitidos entre fevereiro e junho deste ano. >

Segundo o DNIT, todas as multas já foram cancelados de forma automática, o que dispensa qualquer apresentação de solicitação por parte dos cidadãos e nenhuma penalidade ou cobrança permanecerá ativa.>

Com a constatação, o DNIT adotou novas medidas, como a suspensão da operação dos equipamentos reprovados e início dos trâmites para anulação dos autos emitidos durante o período em que os dispositivos estiveram ativos.>

Sendo assim, não é necessário requerer restituição ou apresentar recurso nos casos em que não houve pagamento da multa, uma vez que nenhuma cobrança será efetivada. Nos casos em que o pagamento já tenha sido realizado, o cidadão poderá solicitar a restituição dos valores pagos por meio do Portal de Multas.>

Para consultar se o Auto foi cancelado, basta fazer o seguinte:

1. Acesse o Portal de Multas do DNIT pelo link ( clique aqui ):>

3. Faça login com a conta gov.br e preencha os campos de placa e RENAVAM.>

O pedido deve ser feito pelo próprio Portal de Multas do DNIT, no link :>

Siga o passo a passo indicado no site.>

• Requerimento de Restituição, datado e assinado (assinatura igual à do documento de identificação);>

• Cópia do documento de identificação pessoal do requerente;>

• Se representado por terceiros, cópia do documento de identificação do representante legal;>

• Procuração, quando necessária, conforme especificações no Portal;>

• Caso o depósito seja em conta de terceiro, apresentar autorização expressa do requerente e documento do titular da conta com CPF.>