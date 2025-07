BRUTAL

Criança de 4 anos morre após ser atacada por pitbull

Mãe foi presa por abandono de incapaz, por ter deixado os filhos sozinhos em casa

O delegado informou que a criança foi atacada após uma tentativa de brincar com o animal, que estava comendo no momento da interação. A família mora em um casa alugada. O cachorro pertence ao dono do imóvel e já estava na casa há pelo menos um mês. “O dono da casa perguntou se ela não poderia ficar com o cachorro por pelo menos um tempo. Ela aceitou e o cachorro vinha convivendo com a família na casa faz mais ou menos um mês”, disse em entrevista. >