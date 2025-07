CRIME

Jovem que mandou matar o pai por herança de R$ 2 mi chorou no enterro

Para disfarçar que encomendou o crime, Amanda Botrel, 19, se mostrou desolada no enterro do pai

Demonstrando uma personalidade cruel, Amanda Chagas Botrel, a jovem de 19 anos apontada como sendo a mandante do assassinato do próprio pai, chegou a chorar durante o velório do homem. Ao longo da cerimônia de enterro, ela também teria pedido por justiça.>

O teatro, porém, não foi suficiente para esconder a verdade macabra por trás do crime. Mesmo com a cena, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE) constatou que Amanda teria encomendado o assassinato do pai, identificado como Ayres Botrel, de 60 anos, com o objetivo de antecipar o recebimento de uma herança de R$ 2 milhões.>