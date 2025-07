K-POP

Produtor dos idols e amigo de BTS: El Capitxn vem ao Brasil este mês; saiba quando

DJ participa de dois eventos no país

Monique Lobo

Publicado em 3 de julho de 2025 às 20:26

El Capitxn Crédito: Reprodução

Produtor de sucessos do K-Pop e amigo de um dos integrantes do BTS, o DJ El Capitxn vem ao Brasil este mês para uma festa feita especialmente para as 'Army' brasileiras. >

El Capitxn, o nome artístico do coreano Jang Yi Jeong, vai estar em São Paulo no dia 19 e em Brasília no dia 20 para participar da Next Bulletproof, uma balada para maiores de 18 anos que vai reunir Armys de todo o Brasil. >

Em São Paulo, a Next Bulletproof vai ser realizada no Vip Station, no bairro de Santo Amaro, das 22h às 6h, com ingresso open bar no valor de R$ 160. Já na capital do país, a festa vai ser realizada no World Brasília, na SIA Trecho 3, no Setor de Indústrias e Abastecimento, das 18h às 22h, com ingresso no valor de R$ 150. >

Realizada pela Next Level, a programação especial para as fãs do grupo de K-Pop ainda vai contar com a KXP: Army Universe. Esse evento será voltado para todos os públicos, um espaço onde famílias, crianças e fãs de todas as idades poderão celebrar o legado do BTS com muitas atividades, desde gincanas, campeonato sósia do BTS, workshop de dança, muita música entre outras atividades.>

A KXP: Army Universe vai acontecer no dia 19, também no Vip Station, em São Paulo, das 13h às 21h, com ingressos no valor de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). >