ESCÂNDALO

Cunhada é condenada por vazar vídeos de sexo de atacante da seleção sul-coreana com cantora de kpop

O escândalo sexual começou após o rompimento público do jogador com a a atriz e cantora em março de 2023

Publicado em 14 de março de 2024 às 07:20

Cunhada de jogador coreano é condenada por vazar vídeo de sexo de atacante com cantora de kpop Crédito: Reprodução

A cunhada do jogador de futebol sul-coreano Hwang Ui-jo, 31 anos, foi condenada nesta quinta-feira (14) a três anos de prisão por divulgar vídeos explícitos em que o atacante aparece fazendo sexo com a atriz e cantora Hyomin, do grupo kpop T-ara.

A cunhada do jogador foi acusada de compartilhar os vídeos nas redes sociais enquanto fingia ser uma ex-namorada que acusava Hwang de infidelidade. Ela foi acusada também de chantagear o jogador para evitar a divulgação das imagens.

O escândalo sexual começou após o rompimento público de Hwang Ui-jo com Hyomin, em março de 2023. Ela acusava o jogador de gravar a relação sexual sem consentimento e de divulgar os vídeos nas redes sociais.

Hwang negou ter gravado o vídeo sem consentimento da atriz. Segundo a AFP, o Ministério Público ainda deve decidir se ele será indiciado ou se o caso será arquivado.

O tribunal de Seul diz que a cunhada divulgou os vídeos íntimos "com a consciência de que seriam disseminados indiscriminadamente", segundo a agência de notícias Yonhap.

"O conteúdo foi amplamente distribuído dentro e fora da Coreia do Sul (...) A natureza do crime é muito grave", acrescentou o tribunal, que considerou como atenuantes o reconhecimento do crime e o pedido de clemência apresentado por Hwang.