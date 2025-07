SAÚDE

Trump é diagnosticado com doença venosa após inchaço nas pernas

Informação foi confirmada pela Casa Branca na tarde desta quinta-feira (17)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, doença caracterizada pela dificuldade na circulação do sangue nos membros inferiores. A informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira (17).>

O presidente norte-americano foi avaliado por um médico após se queixar de inchaço nas pernas e hematomas nas mãos. Trump passou por exames e um ultrassom, que identificaram insuficiência venosa crônica. Em coletiva de imprensa, a porta-voz disse que trata-se de uma condição comum em indivíduos com mais de 70 anos. Donald Trump tem 79 anos. >

"Além disso, fotos recentes do presidente mostraram pequenos hematomas no dorso da mão. Isso é consistente com uma leve irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que faz parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular", disse Karoline Leavitt. >