ENDURECIMENTO DAS LEIS

Portugal aprova pacote de medidas anti-imigração; veja o que pode mudar para brasileiros

Projeto de lei restringe a emissão de vistos para estrangeiros no país

As medidas foram aprovadas com apoio da coalizão de direita e do partido de extrema direita Chega e devem dificultar a imigração para o país. O pacote segue agora para sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. >