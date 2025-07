IMIGRAÇÃO

Brasil vai adotar restrições a imigrantes portugueses, diz ministro da Justiça

Declaração foi feita após governo português propor mudança que pode alterar vistos residenciais para brasileiros

O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski afirmou que o Brasil vai adotar restrições recíprocas a quaisquer que sejam impostas por Portugal aos imigrantes brasileiros . A fala foi feita durante a participação do ministro no Fórum de Lisboa, em Portugal, nesta quarta-feira (2). >

"É claro que todas as medidas que forem adotadas (em Portugal), eventualmente, serão adotadas também pelo Brasil. Ocorre que, por força da Constituição, os portugueses no Brasil têm uma série de vantagens em relação a cidadãos de outros países”, afirmou em coletiva de imprensa.>

Para o governo português, essa é uma facilidade que multiplica o efeito de chamada de imigrantes para o país. Com a mudança, só seriam permitidas as autorizações de residência aos brasileiros que chegaram ao país com visto solicitado previamente no Brasil, como de trabalho ou de procura de emprego. Os brasileiros poderão continuar a visitar Portugal sem necessidade de pedir visto de turistas, mas não terão acesso à requisição para autorização de residência.>