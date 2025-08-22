OPORTUNIDADE

Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

Vagas são para profissionais que têm experiência em construção de redes de média e baixa tensão

Millena Marques

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:36

Neoenergia Coelba Crédito: Reprodução

A Neoenergia Coelba abriu mais de 150 vagas de emprego para eletricistas especializados em obras de redes elétricas na Bahia. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de agosto, através do site oficial da concessionária. O processo seletivo será realizado pela consultoria People To People.

As oportunidades são para profissionais que têm experiência em construção de redes de média e baixa tensão. Entre as atividades atribuídas aos selecionados estão: implantação de postes, lançamento de cabos, montagem de estruturas, limpeza de faixa e operação de equipamentos, com início imediato nas frentes de obras.

Os profissionais vão atuar em obras de expansão de redes nos municípios de: Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Ipirá, Santo Estevão, Mucugê, Seabra, Itaberaba, Utinga e Iramaia.

Além do salário, que não foi divulgado, a empresa oferece plano de saúde e odontológico para colaboradores e dependentes, vale-alimentação ou refeição, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida e licenças estendidas (maternidade, paternidade e casais homoafetivos).

Requisitos

Ensino médio completo

Formação em Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (Linhas e Redes)

Experiência em obras de expansão e redes de distribuição

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B