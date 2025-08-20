OPORTUNIDADE

Unicamp abre concursos públicos com salários de até R$ 11 mil

São 22 vagas para diversas áreas, incluindo saúde e direito

Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:26

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu, nesta semana, inscrições para diversos concursos públicos com 22 vagas com salários que variam entre R$ 4,9 mil e R$ 11,5 mil. Há oportunidades para médicos, enfermeiros, farmacêutico, engenheiro, advogados e técnicos.

Ao todo, são 18 editais. As inscrições podem ser feitas até 23h59 de 18 setembro, exceto para o concurso de Procurador de Universidade Assistente - Nível I, que vão até o dia 1º de outubro de 2025. Confira os editais aqui.

Segundo a organizadora Funcamp, as oportunidades oferecidas são para:

Advogado – R$ 11,5 mil

Cirurgião Dentista Odontopediatra - R$ 9.759,85

Cirurgião Dentista Endodontista - R$ 9.759,85

Enfermeiro - R$ 9.295,09

Eletrotécnico - R$ 4.929,44

Farmacêutico Bioquímico - R$ 9.295,09

Médico Clínico Geral - R$ 9.759,85

Médico Geneticista - R$ 9.759,85

Médico Pediatra - R$ 9.759,85

Médico Nefrologista - R$ 9.759,85

Meteorologista - R$ 9.295,09