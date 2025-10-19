BRASIL

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Servidor foi afastado

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12:12

Caso é investigado Crédito: Divulgação/SSP

Um policial civil é suspeito de fazer sex com cinco detentos dentro de uma cela durante um plantão noturno na 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Santa Isabel do Rio Negro (AM). O investigador teria chegado bêbado ao local e, armado, forçou os presos a terem relações sexuais.

Os detentos denunciaram o caso no dia seguinte ao delegado da unidade. A Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta, e o suspeito foi afastado das atividades.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as informações veiculadas estão sendo apuradas e não compactua com quaisquer desvios de conduta.

A data da ocorrência não foi divulgada, e o procedimento tramita em sigilo.

