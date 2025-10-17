Acesse sua conta
Família é hospitalizada após comer planta tóxica achando que era couve

Folhas contêm a substância anabasina, capaz de causar paralisia muscular e até levar à morte

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:51

"Falsa couve" é tóxica Crédito: Divulgação

Sete pessoas foram intoxicadas após consumir uma planta conhecida como “falsa couve” em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro (MG). A confirmação foi feita pelo prefeito Sérgio Moreira na quinta-feira (15). Segundo ele, quatro das vítimas são da mesma família e apresentaram sintomas graves, como vômito, diarreia, dificuldade respiratória e turvação visual.

“Nós sabemos que é a falsa couve porque o chefe dessa família identificou o produto. Ele tinha levado para casa e feito o consumo, mas não sabia da toxicidade da planta”, afirmou o prefeito. As vítimas foram hospitalizadas e passam bem.

Para Moreira, a agilidade no atendimento médico foi decisiva para evitar mortes. “A gente conseguiu evitar a maior absorção do veneno e garantir uma hidratação vigorosa, o que ajudou na recuperação. Nenhum caso evoluiu para óbito ou desfechos mais graves”, disse.

Outros três casos também foram notificados na cidade, e a Vigilância em Saúde iniciou uma varredura para localizar e retirar exemplares da Nicotiana glauca - nome científico da planta - em áreas urbanas e rurais do município.

A Nicotiana glauca é uma planta tóxica de aparência semelhante à couve tradicional. A diferença está em detalhes sutis: folhas mais finas, textura aveludada e coloração verde-acinzentada. 

Este é o segundo caso de intoxicação por “falsa couve” em Minas Gerais neste mês. No último dia 8, quatro pessoas foram envenenadas em Patrocínio, cidade a cerca de 360 km de Santa Vitória. Entre as vítimas estava Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, que morreu após ingerir a planta durante o almoço em família. Ela acreditava estar preparando couve colhida no quintal de casa.

Com informações do g1 MG.

