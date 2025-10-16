Acesse sua conta
Grupo é alvo de operação por comércio de carros clonados na Bahia

Ação do MP investiga fraudes contra seguradoras e adulteração de veículos em dois estados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:30

Operação é do MP-BA Crédito: Divulgação 

Um grupo suspeito de integrar um esquema de clonagem e comercialização de veículos adulterados foi alvo, nesta quinta-feira (16), de uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), em ação conjunta com o Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES). A ofensiva faz parte da “Operação Dublê”, que busca desarticular a rede criminosa que atuava nos dois estados e também aplicava golpes em seguradoras.

Na Bahia, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, contra um dos operadores do esquema. Segundo o MP, o investigado atuava como transportador e comerciante dos veículos clonados, responsável pela montagem e adulteração dos carros a partir de documentos de outros automóveis, com o objetivo de “legalizá-los” antes da revenda.

No Espírito Santo, a operação teve alvos em Colatina, Serra e Vitória. A Justiça capixaba determinou ainda o afastamento de um policial civil por 180 dias, suspeito de participar das fraudes.

As investigações apontam que a quadrilha atuava desde 2022, clonando veículos - alterando placas, chassis e documentação - e registrando falsos furtos para obter indenizações de seguradoras. Depois de receber o dinheiro do seguro, os automóveis eram adulterados e voltavam ao mercado. Em um dos casos, um dos investigados recebeu R$ 118 mil com base em uma ocorrência falsa.

O esquema envolvia ainda um empresário do ramo automotivo e o policial civil, acusado de receber propina para forjar boletins de ocorrência. A apuração teve início após a apreensão, em junho de 2023, de um carro adulterado no município de Santa Tereza (ES), o que levou à descoberta de outras vendas de picapes de luxo clonadas.

Os crimes investigados incluem roubo, furto, receptação e corrupção ativa e passiva.

