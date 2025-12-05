Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gil Santos
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:07
A 2ª edição da Caminhada da Consciência Negra do bairro de Cosme de Farias, em Salvador, será realizada neste domingo (7). A concentração será no Largo do Paranhos, e o evento começa a partir das 14h.
A caminhada é uma realização de quatro entidades: Associação Cultural, Carnavalesca e Comunitária Grupo Jogo de Ifá, Araiye o Bloco, Bloco Mutantes e Bloco Afro Arca do Axé.
Os organizadores explicaram que haverá a participação de outras entidades no evento, como o Bloco Ilê Aiyê, Bloco Muzenza, Bloco Os Negões, e Bloco Malê Debalê, entre outros convidados.