CULTURA

2º Caminhada da Consciência Negra de Cosme de Farias será realizada neste domingo (7)

Evento é realizado por quatro entidades e terá participações especiais

Gil Santos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:07

Evento celebra a cultura afro Crédito: divulgação

A 2ª edição da Caminhada da Consciência Negra do bairro de Cosme de Farias, em Salvador, será realizada neste domingo (7). A concentração será no Largo do Paranhos, e o evento começa a partir das 14h.

A caminhada é uma realização de quatro entidades: Associação Cultural, Carnavalesca e Comunitária Grupo Jogo de Ifá, Araiye o Bloco, Bloco Mutantes e Bloco Afro Arca do Axé.