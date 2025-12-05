PROGRAMAÇÃO

Prefeitura dá início aos festejos natalinos em Salvador; confira as atrações deste ano

A abertura oficial do projeto aconteceu na noite desta sexta-feira (5); veja a programação

Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:01

Natal Luz Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A abertura do Natal Luz Salvador aconteceu na noite desta sexta-feira (5), em uma cerimônia especial em que foi aberta a Casa do Papai Noel e foi iniciada a parada natalina, na Rua Chile, no Centro Histórico da capital.

O evento também contou com uma missa festiva na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus. Além disso, o prefeito Bruno Reis acionou as luzes que decoram a cidade.

Missa

Entre as novidades da programação deste ano, que segue até 6 de janeiro, estão a Santa Missa campal conduzida pelo sacerdote paulista Frei Gilson em 25 de dezembro às 19h na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e a apresentação de abertura com o Padre Jaciel às 15h. A programação religiosa inclui ainda missas campais no Terreiro de Jesus, no Largo do Pelourinho e no Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

Show do Rei

No dia 26, às 17h, a Arena O Canto da Cidade recebe o cantor Roberto Carlos que fará um show especial com entrada gratuita.

Casa do Papai Noel

Um dos destaques é a Casa do Papai Noel. O espaço, situado na Faculdade de Medicina, funcionará diariamente das 17h às 22h até 25 de dezembro.

Parada

O Centro Histórico receberá o desfile Corte Soteropolitana do Menino Jesus no corredor de som e luz instalado na Rua Chile, que conta com quase 400 metros e mais de 25 milhões de microlâmpadas sincronizadas com músicas natalinas. O desfile reunirá quatro carros alegóricos e cerca de 800 participantes, combinando elementos cristãos à identidade cultural da cidade. As apresentações ocorrerão nos dias 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro.

Espaços para fotos

O Terreiro de Jesus recebe peças instagramáveis, show de lasers, iluminação especial da Catedral Basílica e da Igreja de São Domingos e o Carrossel Mágico.

Presépio

O Largo do Cruzeiro de São Francisco abriga o presépio oficial.

Artesanato

A Praça Thomé de Souza abriga uma vila de artesanato, além de palco e cenografia especial.

Corais

As sacadas dos prédios históricos do Pelourinho serão palco de apresentações de corais e grupos infantis entre 7 e 13 de dezembro, sempre às 18h30. Na Praça Municipal, o Palco Anunciação exibirá coros e orquestras às 17h de 5 a 25 de dezembro. O Palco Esperança reunirá corais das escolas municipais nos dias 9, 10, 11, 12, 15 e 16, sempre às 17h.

Vilas natalinas

Tanto a Praça da Sé quanto o Largo do Santo Antônio Além do Carmo recebem coretos decorados, quermesses e arenas infantis com oficinas e contação de histórias.

Baile infantil

No foyer da Prefeitura será montado um espaço destinado a um baile infantil voltado a crianças atendidas por instituições sociais.

Árvore gigante

A árvore de Natal de 18 metros instalada no Terreiro de Jesus conta novamente com a tecnologia Twinkly, sistema de LED inteligente de última geração. As avenidas Oceânica, Suburbana, Vasco da Gama, Garibaldi, Centenário e ACM receberam iluminação cênica e decoração especial, conectando os corredores mais movimentados da cidade ao clima festivo.

Rota gastronômica e concurso de vitrines

O evento contará também com iniciativas paralelas como a rota gastronômica Minha Ceia, o concurso de vitrines e o circuito de presépios montados por moradores e comerciantes do Centro Histórico.