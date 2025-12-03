OPERAÇÃO

Salvador terá esquema especial de transporte no Centro Histórico durante o Natal; confira

Planejamento contempla reforço da frota, ônibus iluminados e pontos de embarque estratégicos

Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:49

Centro Histórico de Salvador terá operação especial de transporte Crédito: Ascom/Semob

O Centro Histórico terá um esquema especial de transporte durante o Natal Salvador. O planejamento da Secretaria de Mobilidade (Semob) contempla reforço da frota, ônibus iluminados e pontos de embarque estratégicos ao longo do período festivo. Confira abaixo:

Frota de ônibus

A Linha 2512 – Lapa x Natal terá sua operação iniciada a partir desta sexta-feira (5) até 6 de janeiro de 2026, com veículos decorados e iluminação temática. No total, a linha contará com 35 viagens por dia e circulará sempre das 17h30 à 0h, passando pela Lapa, Tororó, Vale dos Barris, Politeama, Gamboa, Contorno, Comércio, Ladeira da Montanha, Carlos Gomes, Avenida Sete e retornando à Lapa.

A frota estará posicionada na Plataforma C da Estação da Lapa. O itinerário será o seguinte: Estação da Lapa, Tororó, Vale dos Barris, R. Clóvis Spinola, R.Direita da Piedade, R. Politeama de Baixo, R. Gamboa de Cima, Av. Lafayete Coutinho, Pç Cairu, R. da Bélgica, R. Miguel Calmon, R. Pinto Martins, Ladeira da Montanha, R. Carlos Gomes (retorno antes da Casa D'itália), Av. Sete de Setembro, R. Politeama, R. Politeama de Cima, R. Direita da Piedade, R. Politeama de Baixo, Av. Vale dos Barris, Pc Doutor João Mangabeira, Av. Vale dos Barris, Estação da Lapa.

Ascensores

Para reforçar a mobilidade entre Cidade Alta e Cidade Baixa, os ascensores públicos também funcionarão com gratuidade total, sem cobrança de tarifas, durante todo o Natal Salvador. Os horários serão:

Elevador Lacerda

Segunda a sexta: das 06h30 às 22h

Sábados, domingos e feriados: das 07h às 22h

Nos dias 05, 13, 14, 20 e 21, o funcionamento será estendido até 23h, em função das paradas natalinas.

Plano Inclinado Gonçalves

Segunda a sexta: das 07h às 18h

Sábado: das 07h às 13h

Plano Inclinado do Pilar

Segunda a sexta: das 07h às 17h30

Elevador do Taboão

Segunda a sexta: das 07h às 17h30

Sábado: das 07h30 às 13h30

Plano Inclinado Liberdade–Calçada

Segunda a sexta: das 06h15 às 18h15

Sábado: das 07h às 13h

Táxi e Mototáxi

Para quem optar por transporte individual regulamentado, haverá áreas de embarque específicas para táxis e mototáxis nos seguintes locais:

Rua José Gonçalves

Rua do Tijolo