CRIME

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Wesley Bacelar da Silva Barreto foi morto em Feira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:30

Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

Um pastor identificado como Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, foi morto a tiros em Feira de Santana, na noite de terça-feira (2). De acordo com informações do g1, o ataque aconteceu por volta das 19h40, na Rua Ponta Porã, no bairro Novo Horizonte, por onde o religioso passava de moto depois de deixar um familiar em casa.

No ataque, o pastor foi alvo de ao menos 15 disparos, segundo relatos iniciais, e morreu na hora, sem chance de reação e defesa. Depois de atirar contra o pastor, os suspeitos não levaram a motocicleta usada pela vítima e nenhum de seus pertences, o que indica que o caso não se trata de um latrocínio, crime de roubo seguido de morte.

Pastor Wesley Bacelar 1 de 7

Ainda em via pública, por conta da morte imediata do pastor, a vítima passou por perícia de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) antes de ser levada para o Instituto Médico Legal (IML). Por conta da morte, o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH). No entanto, até o momento, ninguém foi preso.