Jovem morto com 70 tiros na Santa Cruz teria sido convidado para paredão por moradora do bairro

Yago Vinícius de Souza Santana, de 18 anos, foi executado por traficantes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:08

Passageiros de ônibus ficaram desesperados com os tiros
Passageiros de ônibus ficaram desesperados com os tiros Crédito: Reprodução

O jovem Yago Vinícius de Souza Santana, de 18 anos, executado com mais de 70 tiros, em um paredão do bairro da Santa Cruz, em Salvador, pode ter sido morto depois de um convite para a festa no local. De acordo com fonte policial consultada, uma das linhas de investigação é que uma garota teria convidado a vítima para conhecer o paredão.

“Há informações de que ele teria ido ao paredão naquela localidade acompanhado de uma garota que seria da Santa Cruz e, então, os traficantes o marcaram e o abordaram por desconfiar ser gente estranha naquele meio, o que deu na pior para a vítima”, explica o policial, que fala sob anonimato e detalha ainda que é preciso saber, caso a linha seja correta, se a jovem fez de caso premeditado ou não.

De acordo com informações policiais, Yago foi retirado à força de uma festa paredão por traficante do Comando Vermelho (CV), que atiraram dezenas de vezes na cabeça da vítima na principal rua do bairro. Um policial, que pede anonimato ao conversar com a reportagem, conta que a captura de Yago aconteceu longe do local em que foi morto.

“Os criminosos do CV estavam em um paredão, quando localizaram esse rapaz. A gente não sabe ao certo qual paredão porque existe mais de um na região. No entanto, ele foi levado para rua principal, onde costumam executar as pessoas nesse tipo de crime”, conta a fonte.

Na Rua 11 de Novembro, inclusive, um crime semelhante foi registrado no ano passado. Dessa vez, no entanto, não há uma confirmação sobre a motivação. “O que a gente tem confirmado é que ele foi para o Tribunal do Crime. A situação está muito recente, mas trabalhamos com a hipótese de terem identificado ligação dele com facção rival, que é o mais provável pela violência do caso, e com a possibilidade de ser de lá e ter sido punido por alguma conduta”, completa o polícia.

O CORREIO teve acesso a um vídeo gravado dentro de um ônibus que foi impedido de passar no locar no momento do crime. Nas imagens, é possível ver os passageiros desesperados e abaixados no veículo enquanto dezenas de disparos são efetuados. No momento do desespero, alguns gritam ‘é muito tiro’ enquanto outros pedem calma.

Moradores e pessoas que circulavam na área ficaram assustados como a ‘chuva de disparos’ feita contra a vítima, que foi atingida, principalmente, na cabeça. Fontes policiais indicam que Yago Vinícius estava em um paredão quando foi localizado pelos criminosos, levado para o ‘Tribunal do Crime’ e ‘condenado’ pelos traficantes.

