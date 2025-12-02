Acesse sua conta
Homem mata companheira e quatro filhos em incêndio criminoso

Moradores acusam o homem de atear fogo na própria casa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:03

Mãe e filhos morreram em incêndio criminoso
Mãe e filhos morreram em incêndio provocado Crédito: Reprodução

Uma mulher e quatro crianças morreram após um incêndio devastar parte da comunidade Icauã, no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife. O fogo consumiu 20 moradias no início da tarde do último sábado (29), provocando comoção entre os moradores que presenciaram a tragédia.

A principal vítima da ocorrência foi Isabely Gomes de Macedo, de 40 anos, descrita por vizinhos como uma mãe dedicada e tranquila. Seus quatro filhos — Aline, de 7 anos, Adriel, 4, Aguinaldo, 3, e Ariel, de apenas 1 ano — também não resistiram às chamas.

Mãe e filhos morreram em incêndio provocado por Reprodução

Testemunhas apontam o companheiro de Isabely como responsável por iniciar o incêndio. Moradores relataram que ele estaria embriagado e teria espalhado gasolina antes de atear fogo na própria residência. Revoltados, vizinhos o agrediram e ele acabou detido em flagrante por policiais militares.

O incêndio começou por volta das 12h30, próximo à UPA da Caxangá, e rapidamente se alastrou devido às estruturas de madeira das casas. A comunidade faz parte de uma ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem-Teto (MUST). Apesar da perda das moradias, a Defesa Civil informou que nenhuma família procurou abrigo pelo órgão.

Para controlar as chamas, o Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas — três de combate ao fogo, além de unidades de salvamento, resgate e comando — totalizando 26 militares empenhados na operação.

