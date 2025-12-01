Acesse sua conta
Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

Douglas Alves da Silva, 26 anos, foi autuado em flagrante pelo crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:03

Taynara foi atropelada e arrastada na manhã de sábado (29) Crédito: Reprodução

O homem que atropelou e arrastou uma mulher por mais de um quilômetro em São Paulo foi capturado após um confronto com policiais na noite deste domingo (30). Identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ele foi baleado no braço e deve ser encaminhado ao 13º Distrito Policial, na Casa Verde, Zona Norte da capital.

A vítima, Taynara Souza Santos, de 31 anos, permanece hospitalizada em estado grave desde o ataque, ocorrido na manhã de sábado (29). Mãe de duas crianças — um menino de 12 anos e uma menina de 7 — ela foi atendida pelo resgate e levada para uma unidade de saúde da capital paulista.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que o agressor era conhecido por frequentadores de um bar onde Taynara estava antes do crime. Relatos de testemunhas indicam que o atropelamento foi proposital e motivado por ciúmes. A investigação conta com imagens que registraram a vítima sendo arrastada pela via, material entregue por uma testemunha e que já circula nas redes sociais.

Taynara foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, que perceberam que se tratava de uma mulher presa do lado de fora do porta-malas de um carro preto. De acordo com os advogados da família, Douglas já perseguia a vítima há algum tempo após os dois terem se relacionado de maneira breve, sem que o envolvimento evoluísse.

