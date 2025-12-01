Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:03
O homem que atropelou e arrastou uma mulher por mais de um quilômetro em São Paulo foi capturado após um confronto com policiais na noite deste domingo (30). Identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ele foi baleado no braço e deve ser encaminhado ao 13º Distrito Policial, na Casa Verde, Zona Norte da capital.
A vítima, Taynara Souza Santos, de 31 anos, permanece hospitalizada em estado grave desde o ataque, ocorrido na manhã de sábado (29). Mãe de duas crianças — um menino de 12 anos e uma menina de 7 — ela foi atendida pelo resgate e levada para uma unidade de saúde da capital paulista.
Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada
Informações preliminares da Polícia Civil apontam que o agressor era conhecido por frequentadores de um bar onde Taynara estava antes do crime. Relatos de testemunhas indicam que o atropelamento foi proposital e motivado por ciúmes. A investigação conta com imagens que registraram a vítima sendo arrastada pela via, material entregue por uma testemunha e que já circula nas redes sociais.
Taynara foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, que perceberam que se tratava de uma mulher presa do lado de fora do porta-malas de um carro preto. De acordo com os advogados da família, Douglas já perseguia a vítima há algum tempo após os dois terem se relacionado de maneira breve, sem que o envolvimento evoluísse.