CRIME

Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

Douglas Alves da Silva, 26 anos, foi autuado em flagrante pelo crime

Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:03

Taynara foi atropelada e arrastada na manhã de sábado (29) Crédito: Reprodução

O homem que atropelou e arrastou uma mulher por mais de um quilômetro em São Paulo foi capturado após um confronto com policiais na noite deste domingo (30). Identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ele foi baleado no braço e deve ser encaminhado ao 13º Distrito Policial, na Casa Verde, Zona Norte da capital.

A vítima, Taynara Souza Santos, de 31 anos, permanece hospitalizada em estado grave desde o ataque, ocorrido na manhã de sábado (29). Mãe de duas crianças — um menino de 12 anos e uma menina de 7 — ela foi atendida pelo resgate e levada para uma unidade de saúde da capital paulista.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada 1 de 5

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que o agressor era conhecido por frequentadores de um bar onde Taynara estava antes do crime. Relatos de testemunhas indicam que o atropelamento foi proposital e motivado por ciúmes. A investigação conta com imagens que registraram a vítima sendo arrastada pela via, material entregue por uma testemunha e que já circula nas redes sociais.