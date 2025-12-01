Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Americano é morto por paciente dentro de quarto de hospital

O paciente estaria em surto quando atacou o homem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:49

Instituto de Neurologia de Curitiba
Instituto de Neurologia de Curitiba Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de Andreas Matthias Smith Johannsen, 40 anos, cidadão norte-americano encontrado morto dentro de um quarto do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC), na capital paranaense, na manhã do sábado (29). O corpo foi descoberto por funcionários ao início do expediente. As informações são do site Banda B.

Segundo as primeiras informações, Johannsen foi atacado durante a madrugada por um paciente brasileiro que estava internado no hospital e que, de acordo com relatos preliminares, enfrentava um surto psicótico. Os dois seriam amigos, e o americano estava no local justamente para acompanhá-lo.

A vítima sofreu cortes profundos no pescoço e pode ter sido estrangulada. A Polícia Militar isolou o ambiente para o trabalho da perícia logo após ser acionada.

A Polícia Civil abriu inquérito e deve ouvir os profissionais que estavam de plantão durante a madrugada para entender como o crime aconteceu.

Em nota, o INC informou que segue colaborando com a investigação. “A direção do Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) informa que está ciente do ocorrido, e está tomando todas as providências necessárias para o esclarecimento do fato”.

Mais recentes

Imagem - ‘Sofreu todo tipo de violação de direito’: desabafa conselheira tutelar sobre jovem morto por leoa

‘Sofreu todo tipo de violação de direito’: desabafa conselheira tutelar sobre jovem morto por leoa
Imagem - INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício

INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício
Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços
02

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
04

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista