CURITIBA

Americano é morto por paciente dentro de quarto de hospital

O paciente estaria em surto quando atacou o homem

Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:49

Instituto de Neurologia de Curitiba Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de Andreas Matthias Smith Johannsen, 40 anos, cidadão norte-americano encontrado morto dentro de um quarto do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC), na capital paranaense, na manhã do sábado (29). O corpo foi descoberto por funcionários ao início do expediente. As informações são do site Banda B.

Segundo as primeiras informações, Johannsen foi atacado durante a madrugada por um paciente brasileiro que estava internado no hospital e que, de acordo com relatos preliminares, enfrentava um surto psicótico. Os dois seriam amigos, e o americano estava no local justamente para acompanhá-lo.

A vítima sofreu cortes profundos no pescoço e pode ter sido estrangulada. A Polícia Militar isolou o ambiente para o trabalho da perícia logo após ser acionada.

A Polícia Civil abriu inquérito e deve ouvir os profissionais que estavam de plantão durante a madrugada para entender como o crime aconteceu.