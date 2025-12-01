Americano é morto por paciente dentro de quarto de hospital

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:49
A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de Andreas Matthias Smith Johannsen, 40 anos, cidadão norte-americano encontrado morto dentro de um quarto do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC), na capital paranaense, na manhã do sábado (29). O corpo foi descoberto por funcionários ao início do expediente. As informações são do site Banda B.
Segundo as primeiras informações, Johannsen foi atacado durante a madrugada por um paciente brasileiro que estava internado no hospital e que, de acordo com relatos preliminares, enfrentava um surto psicótico. Os dois seriam amigos, e o americano estava no local justamente para acompanhá-lo.
A vítima sofreu cortes profundos no pescoço e pode ter sido estrangulada. A Polícia Militar isolou o ambiente para o trabalho da perícia logo após ser acionada.
A Polícia Civil abriu inquérito e deve ouvir os profissionais que estavam de plantão durante a madrugada para entender como o crime aconteceu.
Em nota, o INC informou que segue colaborando com a investigação. “A direção do Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) informa que está ciente do ocorrido, e está tomando todas as providências necessárias para o esclarecimento do fato”.