BRASIL

INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício

Órgão não faz a prova por telefone ou mensagem de texto

Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:34

INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou os beneficiários sobre o golpe da Prova de Vida. Criminosos se passam pela Central 135 e instruem a pessoa a digitar “1” ou “2” para confirmar dados ou manter o benefício ativo. O órgão não faz a prova por telefone ou mensagem de texto e não solicita dados pessoais, senhas ou transferências de dinheiro.

Atualmente, a prova é feita de forma automática e segura, com base no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. A maioria dos aposentados e pensionistas não precisa fazer nada para comprovar que está vivo e continuar recebendo seu benefício.

Apenas os segurados que não foram identificados por esse cruzamento de dados precisam realizar o procedimento. Essas pessoas são notificadas exclusivamente por meio de aviso no extrato bancário.

Verifique em seu extrato bancário se você foi notificado. Em caso afirmativo, faça a regularização de uma das seguintes formas:

Pelo Meu INSS: acesse o site ou aplicativo, faça login e siga as instruções. Se solicitado, realize o reconhecimento facial.

Pelo banco: alguns bancos permitem fazer a Prova de Vida pelo aplicativo ou site da instituição.

Como se proteger

Desconfie de qualquer ligação, mensagem ou e-mail que peça confirmação de dados ou ameace bloquear seu benefício.

Se receber uma ligação suspeita, não forneça informações e encerre a chamada imediatamente.

Em caso de dúvida, ligue diretamente para a Central 135 ou acesse o site ou aplicativo Meu INSS.