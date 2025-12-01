INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:34
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou os beneficiários sobre o golpe da Prova de Vida. Criminosos se passam pela Central 135 e instruem a pessoa a digitar “1” ou “2” para confirmar dados ou manter o benefício ativo. O órgão não faz a prova por telefone ou mensagem de texto e não solicita dados pessoais, senhas ou transferências de dinheiro.
Atualmente, a prova é feita de forma automática e segura, com base no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. A maioria dos aposentados e pensionistas não precisa fazer nada para comprovar que está vivo e continuar recebendo seu benefício.
Apenas os segurados que não foram identificados por esse cruzamento de dados precisam realizar o procedimento. Essas pessoas são notificadas exclusivamente por meio de aviso no extrato bancário.
Verifique em seu extrato bancário se você foi notificado. Em caso afirmativo, faça a regularização de uma das seguintes formas:
Pelo Meu INSS: acesse o site ou aplicativo, faça login e siga as instruções. Se solicitado, realize o reconhecimento facial.
Pelo banco: alguns bancos permitem fazer a Prova de Vida pelo aplicativo ou site da instituição.
Como se proteger
Desconfie de qualquer ligação, mensagem ou e-mail que peça confirmação de dados ou ameace bloquear seu benefício.
Se receber uma ligação suspeita, não forneça informações e encerre a chamada imediatamente.
Em caso de dúvida, ligue diretamente para a Central 135 ou acesse o site ou aplicativo Meu INSS.
Como fazer a prova de vida do INSS