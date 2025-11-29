TECNOLOGIA

WhatsApp deixará de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro; veja quais

Meta analisa quais são os dispositivos com software mais antigo

Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 20:05

WhatsApp Crédito: Shutterstock

O WhatsApp vai deixar de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro. Isso porque a Meta analisa quais são os dispositivos com software mais antigo e que têm o menor número de usuários para determinar se ainda serão suportados ou não.

Quando o celular está com o software desatualizado, ele deixa de acompanhar as atualizações e não acessa as novas funcionalidades dos aplicativos. Além de ficar mais lento e sujeito a travamentos ou desligamentos inesperados, o aparelho também perde proteção. E é aí que mora o maior perigo: com falhas de segurança abertas, o dispositivo se torna um alvo fácil para vírus, malwares e outros ataques capazes de expor informações pessoais e colocar em risco a privacidade dos dados do usuário.

Hoje, o WhatsApp funciona apenas em celulares com Android 5.0 ou superior e em iPhones que rodem a partir do iOS 15.1. Com isso, alguns modelos ficam de fora da lista de compatibilidade e devem perder acesso ao aplicativo já no fim do ano:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

Meta AI do WhatsApp 1 de 10

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony

Xperia Z3