Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

WhatsApp deixará de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro; veja quais

Meta analisa quais são os dispositivos com software mais antigo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 20:05

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

O WhatsApp vai deixar de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro. Isso porque a Meta analisa quais são os dispositivos com software mais antigo e que têm o menor número de usuários para determinar se ainda serão suportados ou não.

Quando o celular está com o software desatualizado, ele deixa de acompanhar as atualizações e não acessa as novas funcionalidades dos aplicativos. Além de ficar mais lento e sujeito a travamentos ou desligamentos inesperados, o aparelho também perde proteção. E é aí que mora o maior perigo: com falhas de segurança abertas, o dispositivo se torna um alvo fácil para vírus, malwares e outros ataques capazes de expor informações pessoais e colocar em risco a privacidade dos dados do usuário.

Hoje, o WhatsApp funciona apenas em celulares com Android 5.0 ou superior e em iPhones que rodem a partir do iOS 15.1. Com isso, alguns modelos ficam de fora da lista de compatibilidade e devem perder acesso ao aplicativo já no fim do ano:

Leia mais

Imagem - Veja dicas de como impedir golpes no WhatsApp

Veja dicas de como impedir golpes no WhatsApp

Imagem - WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens

WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens

Imagem - Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários pelo WhatsApp; saiba como se proteger

Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários pelo WhatsApp; saiba como se proteger

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

Meta AI do WhatsApp

É simples ocultar o chat do Meta AI por Reprodução
WhatsApp: assistente funciona analisando padrões de conversa por Imagem gerada por IA
Muitos usuários do Whatsapp preferem manter suas conversas livres de IA  por Shutterstock
Meta AI consome recursos do celular e aumenta o gasto de bateria e prejudica a performance  (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
WhatsApp: Também há risco de informações falsas ou fabricadas por Shutterstock
IA torna ainda mais difícil manter foco durante o uso do WhatsApp por Shutterstock
Segundo o WhatsApp, as mensagens são criptografadas e confidenciai por Reprodução
WhatsApp: O assistente não acessa outros chats nem o microfone do celular por Reprodução/WABetaInfo
Abra a conversa, toque nos três pontos e selecione "Excluir conversa". (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
Após a ação, o contato deixa de aparecer na lista de bate-papos ativos por Divulgação
1 de 10
É simples ocultar o chat do Meta AI por Reprodução

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Tags:

Brasil Celulares Whatsapp

Mais recentes

Imagem - Anvisa proíbe suplemento alimentar conhecido como 'melzinho estimulante'

Anvisa proíbe suplemento alimentar conhecido como 'melzinho estimulante'
Imagem - Dono do Banco Master deixa prisão após decisão do TRF-1 e passa a usar tornozeleira

Dono do Banco Master deixa prisão após decisão do TRF-1 e passa a usar tornozeleira
Imagem - Caso Benício: Médica admite ter prescrito adrenalina na veia que matou criança de 6 anos

Caso Benício: Médica admite ter prescrito adrenalina na veia que matou criança de 6 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação alerta: Decisões tomadas hoje podem mudar o destino de certos signos (29 de novembro)
01

Anjo da Transformação alerta: Decisões tomadas hoje podem mudar o destino de certos signos (29 de novembro)

Imagem - 3 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar no mês de dezembro
02

3 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar no mês de dezembro

Imagem - Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois
03

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
04

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista