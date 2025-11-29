WhatsApp deixará de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 20:05
O WhatsApp vai deixar de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro. Isso porque a Meta analisa quais são os dispositivos com software mais antigo e que têm o menor número de usuários para determinar se ainda serão suportados ou não.
Quando o celular está com o software desatualizado, ele deixa de acompanhar as atualizações e não acessa as novas funcionalidades dos aplicativos. Além de ficar mais lento e sujeito a travamentos ou desligamentos inesperados, o aparelho também perde proteção. E é aí que mora o maior perigo: com falhas de segurança abertas, o dispositivo se torna um alvo fácil para vírus, malwares e outros ataques capazes de expor informações pessoais e colocar em risco a privacidade dos dados do usuário.
Hoje, o WhatsApp funciona apenas em celulares com Android 5.0 ou superior e em iPhones que rodem a partir do iOS 15.1. Com isso, alguns modelos ficam de fora da lista de compatibilidade e devem perder acesso ao aplicativo já no fim do ano:
Apple
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Samsung
Galaxy J2
LG
LG V10
LG G3
Motorola
Moto G
HTC
One M8
Sony
Xperia Z3
Xperia Z2