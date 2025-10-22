ALERTA

Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários pelo WhatsApp; saiba como se proteger

Chamado Maverick, malware teve mais de 62 mil tentativas de ataque bloqueadas em outubro

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:19

WhatsApp Crédito: Shutterstock

Um novo vírus tem atacado usuários brasileiros, com o objetivo de acessar contas em bancos e corretoras de criptomoedas. Nomeado como Maverick, o vírus se instala no computador do usuário através de arquivos de atalho do Windows (.LNK) dentro de arquivos ZIP e, em seguida, se espalha automaticamente enviando esses mesmos arquivos pelo WhatsApp Web para os contatos da vítima. Segundo a Kaspersky, foram registradas mais de 62 mil tentativas de infecção apenas em outubro, todas bloqueadas pelo antivírus.

Os truques do WhatsApp 1 de 9

Para se proteger, especialistas recomendam: não abrir arquivos recebidos pelo WhatsApp de fontes desconhecidas, evitar clicar em atalhos .LNK, manter antivírus atualizados e, caso receba uma mensagem suspeita, alertar o remetente sem compartilhar o conteúdo. Veja instruções abaixo:

Ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp e no e-mail;

Use senhas diferentes para cada conta;

Mantenha backups regulares dos arquivos em um disco externo;