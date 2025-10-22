Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários pelo WhatsApp; saiba como se proteger

Chamado Maverick, malware teve mais de 62 mil tentativas de ataque bloqueadas em outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:19

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

Um novo vírus tem atacado usuários brasileiros, com o objetivo de acessar contas em bancos e corretoras de criptomoedas. Nomeado como Maverick,  o vírus se instala no computador do usuário através de arquivos de atalho do Windows (.LNK) dentro de arquivos ZIP e, em seguida, se espalha automaticamente enviando esses mesmos arquivos pelo WhatsApp Web para os contatos da vítima. Segundo a Kaspersky, foram registradas mais de 62 mil tentativas de infecção apenas em outubro, todas bloqueadas pelo antivírus.

Os truques do WhatsApp

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução
A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo por Reprodução
Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática por Reprodução
É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp se você tiver um backup prévio salvo, seja no Google Drive (Android) ou iCloud (iPhone) por Imagem gerada por IA
Transcrição das conversas é um dos recursos disponíveis no WhatsApp por Divulgação
WhatsApp cria conexões mais eficientes e abre novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock
Favoritos no WhatsApp permite encontrar aquelas pessoas com quem você mais conversa por Divulgação
O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
1 de 9
Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução

Para se proteger, especialistas recomendam: não abrir arquivos recebidos pelo WhatsApp de fontes desconhecidas, evitar clicar em atalhos .LNK, manter antivírus atualizados e, caso receba uma mensagem suspeita, alertar o remetente sem compartilhar o conteúdo. Veja instruções abaixo: 

Ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp e no e-mail;

Use senhas diferentes para cada conta;

Mantenha backups regulares dos arquivos em um disco externo;

Utilize antivírus legítimos e atualizados. 

Leia mais

Imagem - Distribuição gratuita: veja quanto vai custar botijão do Gás do Povo na Bahia

Distribuição gratuita: veja quanto vai custar botijão do Gás do Povo na Bahia

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 114 vagas com salários de até R$ 4,2 mil

Prefeitura abre concurso público com 114 vagas com salários de até R$ 4,2 mil

Imagem - Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Tags:

Golpe Whatsapp

Mais recentes

Imagem - Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária

Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária
Imagem - Lojas em shoppings são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Lojas em shoppings são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Imagem - Crime planejado: médico mata duas pessoas em clínica e bota fogo em corpos no local

Crime planejado: médico mata duas pessoas em clínica e bota fogo em corpos no local

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada