Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários pelo WhatsApp; saiba como se proteger

Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:19
Um novo vírus tem atacado usuários brasileiros, com o objetivo de acessar contas em bancos e corretoras de criptomoedas. Nomeado como Maverick, o vírus se instala no computador do usuário através de arquivos de atalho do Windows (.LNK) dentro de arquivos ZIP e, em seguida, se espalha automaticamente enviando esses mesmos arquivos pelo WhatsApp Web para os contatos da vítima. Segundo a Kaspersky, foram registradas mais de 62 mil tentativas de infecção apenas em outubro, todas bloqueadas pelo antivírus.
Os truques do WhatsApp
Para se proteger, especialistas recomendam: não abrir arquivos recebidos pelo WhatsApp de fontes desconhecidas, evitar clicar em atalhos .LNK, manter antivírus atualizados e, caso receba uma mensagem suspeita, alertar o remetente sem compartilhar o conteúdo. Veja instruções abaixo:
Ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp e no e-mail;
Use senhas diferentes para cada conta;
Mantenha backups regulares dos arquivos em um disco externo;
Utilize antivírus legítimos e atualizados.