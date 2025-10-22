'PROFESSOR OPRESSOR'

Conduta de professor agredido é investigada após denúncias de xingamentos a alunos

Pai de aluna deu mata-leão no docente, que reclamou do uso de celular dela

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:37

Pai de aluno agrediu professor Crédito: Reprodução

O professor de matemática agredido pelo pai de um aluno terá a conduta investigada pela Corregedoria da Secretaria de Educação do Distrito Federal após denúncias de que teria xingado alunos e se apresentado como “professor opressor”, segundo relatos de estudantes, que viralizaram nas redes sociais.

O caso ganhou repercussão na segunda-feira (20), quando o pai de uma aluna agrediu o docente dentro da escola. Câmeras de segurança registraram Thiago Lênin Sousa puxando o professor pela gola e desferindo socos, enquanto a filha tentava conter o pai.

Em entrevista à TV Globo, o professor, que preferiu não se identificar e tem 53 anos, relatou o impacto do episódio em sua saúde mental. "Vou pegar um atestado, vou tentar melhorar um pouco a cabeça. Porque a cabeça da gente fica muito ruim. Então assim, eu tô sem condição nenhuma de voltar para sala de aula no momento".

Pai de aluna agride professor 1 de 6

A Secretaria de Educação reforça que todas as denúncias sobre conduta de profissionais da rede pública são recebidas por meio da Ouvidoria, analisadas com sigilo e proteção da identidade do denunciante.

Após o episódio, a direção do CED 04 reuniu estudantes para ouvir demandas e esclarecer dúvidas, além de tranquilizar a comunidade escolar. Paralelamente, os docentes participaram de reunião para alinhar procedimentos sobre encaminhamento de situações disciplinares ao serviço de orientação educacional.