Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conduta de professor agredido é investigada após denúncias de xingamentos a alunos

Pai de aluna deu mata-leão no docente, que reclamou do uso de celular dela

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:37

Pai de aluno agrediu professor
Pai de aluno agrediu professor Crédito: Reprodução

O professor de matemática agredido pelo pai de um aluno terá a conduta investigada pela Corregedoria da Secretaria de Educação do Distrito Federal após denúncias de que teria xingado alunos e se apresentado como “professor opressor”, segundo relatos de estudantes, que viralizaram nas redes sociais.

O caso ganhou repercussão na segunda-feira (20), quando o pai de uma aluna agrediu o docente dentro da escola. Câmeras de segurança registraram Thiago Lênin Sousa puxando o professor pela gola e desferindo socos, enquanto a filha tentava conter o pai.

Em entrevista à TV Globo, o professor, que preferiu não se identificar e tem 53 anos, relatou o impacto do episódio em sua saúde mental. "Vou pegar um atestado, vou tentar melhorar um pouco a cabeça. Porque a cabeça da gente fica muito ruim. Então assim, eu tô sem condição nenhuma de voltar para sala de aula no momento".

Pai de aluna agride professor

Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução
Pai agrediu professor por Reprodução
1 de 6
Pai de aluno agrediu professor por Reprodução

A Secretaria de Educação reforça que todas as denúncias sobre conduta de profissionais da rede pública são recebidas por meio da Ouvidoria, analisadas com sigilo e proteção da identidade do denunciante.

Após o episódio, a direção do CED 04 reuniu estudantes para ouvir demandas e esclarecer dúvidas, além de tranquilizar a comunidade escolar. Paralelamente, os docentes participaram de reunião para alinhar procedimentos sobre encaminhamento de situações disciplinares ao serviço de orientação educacional.

O pai agressor foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), respondendo em liberdade pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato.

Mais recentes

Imagem - Veja que veículos vão passar a exigir placa e CNH dos condutores a partir de 2026

Veja que veículos vão passar a exigir placa e CNH dos condutores a partir de 2026
Imagem - População esquarteja vaca viva após acidente que matou motoqueiro

População esquarteja vaca viva após acidente que matou motoqueiro
Imagem - Influenciador de Pokémon com 1 milhão de seguidores é preso suspeito de exploração sexual de crianças e estupro

Influenciador de Pokémon com 1 milhão de seguidores é preso suspeito de exploração sexual de crianças e estupro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada