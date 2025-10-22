MUDANÇA

Veja que veículos vão passar a exigir placa e CNH dos condutores a partir de 2026

Condutores precisarão de habilitação, placa e capacete

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:59

Mudança está prestes a começar Crédito: Reprodução/TV Globo

A contagem regressiva começou: condutores de ciclomotores têm até dezembro de 2025 para regularizar seus veículos antes da implementação de novas regras de trânsito. A partir de 1º de janeiro de 2026, capacete, habilitação e placa serão obrigatórios, tornando a fiscalização mais eficiente e permitindo multas e apreensões mais rápidas de quem descumprir o Código Brasileiro de Trânsito.

Os ciclomotores, que podem ter duas ou três rodas, funcionar a eletricidade ou a combustão, possuem até 4 mil watts de potência e velocidade máxima de fábrica de 50 km/h. Para circular legalmente, os condutores precisarão de habilitação categoria A, a mesma exigida para moto, ou ACC, versão simplificada e específica para esses veículos. Além disso, o tráfego em ciclovias e ciclofaixas continuará proibido.

O alerta vem após acidentes graves envolvendo esses veículos. Em 31 de dezembro de 2024, um piloto de 18 anos atropelou e matou um homem de 43 anos em uma ciclovia em Itapema, Santa Catarina. O caso evidencia os riscos do desrespeito às normas de trânsito, reforçando a necessidade de regras claras e fiscalização efetiva.

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO* 1 de 6

O uso de ciclomotores e veículos elétricos vem crescendo rapidamente. No Brasil, a venda de ciclomotores elétricos aumentou 32% nos oito primeiros meses de 2025, segundo dados divulgados pelo Jornal Nacional.