Adolescente de 13 anos morre ao cair de barranco durante festa de Natal

Ele saiu para buscar jogo de dominó e não voltou

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:20

Cidade de Orleans
Cidade de Orleans Crédito: Prefeitura de Orleans/Divulgação

Na noite de Natal, um adolescente de 13 anos foi encontrado caído em um barranco pelos familiares e não resistiu aos ferimentos, morrendo. A Polícia Militar informou que o menino estava inconsciente a poucos metros da bicicleta que utilizava, e acredita-se que ele tenha se acidentado ao cair do veículo. O incidente aconteceu em Orleans, no Sul de Santa Catarina.

Segundo relatos da PM, o garoto havia saído de casa durante uma confraternização familiar para buscar um jogo de dominó. Ao perceberem a demora, os parentes começaram a procurá-lo e o localizaram próximo à residência.

O adolescente foi rapidamente levado ao hospital, que comunicou a Polícia Militar no início da madrugada desta quinta-feira (25). No atendimento, não foram observadas lesões visíveis, apenas um leve inchaço no pescoço. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e auxiliar na determinação da causa da morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil está investigando o caso.

