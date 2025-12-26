Acesse sua conta
Justiça proíbe da CGU de se aproximar e ter contato com filho de mulher agredida

Cena foi flagrada em vídeo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:51

Servidor da CGU agride ex-namorada e filho dela de 4 anos: 'fatos são gravíssimos e inaceitáveis'
Servidor da CGU agride ex-namorada e filho dela de 4 anos: 'fatos são gravíssimos e inaceitáveis' Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou ontem a concessão de medida protetiva em favor do filho da mulher que foi atacada por um servidor da Controladoria-Geral da União (CGU).

Segundo a decisão da juíza Roberta Cordeiro de Melo Magalhães, David Cosac Junior, 49 anos, não poderá manter contato com a criança "por qualquer meio de comunicação" e deverá manter uma distância mínima de 300 metros. Além disso, ficou proibido de frequentar o condomínio onde a criança reside com a mãe, garantindo a preservação da "integridade física e psicológica" do menor. Em depoimento, a mãe pediu que a medida se limitasse ao filho, alegando não haver "necessidade" de proteção para si mesma.

Lula determina expulsão de servidor da CGU após agressão contra ex-namorada e criança de 4 anos: '"inadmissível'

Lula determina expulsão de servidor da CGU após agressão contra ex-namorada e criança de 4 anos: '“inadmissível' por Reprodução
CGU por Divulgação
Servidor da CGU agride ex-namorada e filho dela de 4 anos: 'fatos são gravíssimos e inaceitáveis' por Reprodução
1 de 3
Lula determina expulsão de servidor da CGU após agressão contra ex-namorada e criança de 4 anos: '“inadmissível' por Reprodução

O caso ganhou repercussão após a divulgação de vídeo em que David Cosac Junior aparece agredindo a ex-namorada e o filho dela no estacionamento de um prédio em Águas Claras, na noite de 7 de dezembro. 

Em resposta ao caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, por meio de publicação no X, que determinou a abertura imediata de processo interno na CGU e solicitou ao ministro da pasta, Vinícius de Carvalho, que investigue o servidor para responsabilizá-lo e afastá-lo do serviço público.

A CGU comunicou que tomou providências administrativas imediatas. Carvalho ressaltou que "violência contra mulher e contra criança é crime" e enfatizou que não se trata de "desentendimento" ou "conflito privado", mas de "agressão, violação da lei e afronta à dignidade humana". Durante a apuração, Cosac foi afastado de suas funções, proibido de entrar nas dependências do órgão, e teve revogada sua designação para função de chefia. A investigação também seguirá na esfera criminal, conforme informou o ministro. A CGU reafirmou seu compromisso "inegociável com os direitos humanos, a ética e a integridade do serviço público", garantindo acompanhamento "com rigor, responsabilidade e respeito ao devido processo legal".

Além disso, o Diário Oficial registrou a dispensa de David Cosac Junior do cargo de substituto de chefe da Divisão de Engenharia de Dados da Coordenação-Geral de Inteligência de Dados, vinculado à Secretaria-Executiva da CGU. A efetivação da expulsão do servidor ainda depende de análise e publicação futura.

Cosac possui longa trajetória na CGU, onde ingressou em maio de 2007. Em agosto de 2016, passou a ocupar o cargo de auditor federal de finanças e controle, com salário bruto mensal de R$ 33.086, conforme dados do Portal da Transparência. Ele não foi localizado para comentar o caso.

