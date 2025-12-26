Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia 26 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 03:02

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (26) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 26 de dezembro é feriado?

Sim, o dia 26 de dezembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Cidade com feriado no dia 26 de dezembro

ALFREDO CHAVES (ES)

AGROLANDIA (SC)

AGRONOMICA (SC)

ANTA GORDA (RS)

BRACO DO TROMBUDO (SC)

BRAGANCA (PA)

CAARAPO (MS)

CABRALIA PAULISTA (SP)

CANELINHA (SC)

CASTELO DO PIAUI (PI)

COLMEIA (TO)

CRUZ MACHADO (PR)

CRUZMALTINA (PR)

DONA EMMA (SC)

GARUVA (SC)

HIDROLANDIA (CE)

IAPU (MG)

IBIRAMA (SC)

ICARA (SC)

ILOPOLIS (RS)

INHAPIM (MG)

INDAIAL (SC)\

ITUPORANGA (SC)

JAGUARUNA (SC)

JITAUNA (BA)

JOSE BOITEUX (SC)

LAPA (PR)

LUNARDELLI (PR)

MONTE CASTELO (SC)

MORRINHOS DO SUL (RS)

NOVO ORIENTE DE MINAS (MG)

OEIRAS (PI)

ORIZANIA (MG)

PEDRO CANARIO (ES)

POUSO REDONDO (SC)

PRESIDENTE GETULIO (SC)

PRESIDENTE JANIO QUADROS (BA)

RONDA ALTA (RS)

SANTO ESTEVAO (BA)

SAO DOMINGOS (GO)

SAO JOAO DO SUL (SC)

SAO MATEUS DO MARANHAO (MA)

SERRA (ES)

SIDEROPOLIS (SC)

TANQUE NOVO (BA)

TRES RIOS (RJ)

TREZE DE MAIO (SC)

TROMBUDO CENTRAL (SC)

VALENCA DO PIAUI (PI)

VITOR MEIRELES (SC)

WITMARSUM (SC)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). O último feriado nacional do país foi o Natal, na quinta (25). 

Tags:

Dicas Para O Feriado

Mais recentes

Imagem - Cidade brasileira registra quase mil atendimentos médicos por conta da onda de calor

Cidade brasileira registra quase mil atendimentos médicos por conta da onda de calor
Imagem - Oito estados têm alerta de perigo por avanço de onda de calor

Oito estados têm alerta de perigo por avanço de onda de calor
Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'
01

Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
02

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
03

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Stranger Things: novos episódios da 5° temporada estreiam daqui a pouco
04

Stranger Things: novos episódios da 5° temporada estreiam daqui a pouco