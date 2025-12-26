CALENDÁRIO

Dia 26 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 03:02

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (26) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 26 de dezembro é feriado?

Sim, o dia 26 de dezembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Cidade com feriado no dia 26 de dezembro

ALFREDO CHAVES (ES)

AGROLANDIA (SC)

AGRONOMICA (SC)

ANTA GORDA (RS)

BRACO DO TROMBUDO (SC)

BRAGANCA (PA)

CAARAPO (MS)

CABRALIA PAULISTA (SP)

CANELINHA (SC)

CASTELO DO PIAUI (PI)

COLMEIA (TO)

CRUZ MACHADO (PR)

CRUZMALTINA (PR)

DONA EMMA (SC)

GARUVA (SC)

HIDROLANDIA (CE)

IAPU (MG)

IBIRAMA (SC)

ICARA (SC)

ILOPOLIS (RS)

INHAPIM (MG)

INDAIAL (SC)\

ITUPORANGA (SC)

JAGUARUNA (SC)

JITAUNA (BA)

JOSE BOITEUX (SC)

LAPA (PR)

LUNARDELLI (PR)

MONTE CASTELO (SC)

MORRINHOS DO SUL (RS)

NOVO ORIENTE DE MINAS (MG)

OEIRAS (PI)

ORIZANIA (MG)

PEDRO CANARIO (ES)

POUSO REDONDO (SC)

PRESIDENTE GETULIO (SC)

PRESIDENTE JANIO QUADROS (BA)

RONDA ALTA (RS)

SANTO ESTEVAO (BA)

SAO DOMINGOS (GO)

SAO JOAO DO SUL (SC)

SAO MATEUS DO MARANHAO (MA)

SERRA (ES)

SIDEROPOLIS (SC)

TANQUE NOVO (BA)

TRES RIOS (RJ)

TREZE DE MAIO (SC)

TROMBUDO CENTRAL (SC)

VALENCA DO PIAUI (PI)

VITOR MEIRELES (SC)

WITMARSUM (SC)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

