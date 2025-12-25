Acesse sua conta
Oito estados têm alerta de perigo por avanço de onda de calor

Meteorologistas consideram onda de calor quando a temperatura fica pelo menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:30

Em 50 anos, calor extremo pode tornar regiões brasileiras inabitáveis
Em 50 anos, calor extremo pode tornar regiões brasileiras inabitáveis Crédito: Freepik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja de perigo potencial para a onda de calor que atinge oito estados do Brasil. O alerta teve início na última terça (23) e é válido até as 18h da próxima sexta (26). Ele abrange todos os estados da região Sudeste, além de áreas do norte do Paraná, extremo leste de Santa Catarina, sul de Goiás e leste do Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (25), a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura para o mês de dezembro da história ao atingir 35,9 ºC. Até então, a maior temperatura máxima havia sido registrada em 3 de dezembro de 1998, 35,6 ºC. Já no Rio de Janeiro a prefeitura colocou a cidade no nível 3 de calor, numa escala que vai até 5 — quando a temperatura está elevada e a previsão indica manutenção desse cenário.

O calor que atingiu boa parte do Brasil nestes primeiros dias de verão segue intenso em quase todo o país. Somadas às altas temperaturas, a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, especialmente na região Sul e na faixa centro-norte, onde podem ocorrer chuvas fortes e intensas.

A primeira semana do verão está sendo marcada por uma intensa onda de calor que eleva as temperaturas em boa parte do Centro-Sul do país. Em vários pontos do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as temperaturas devem ficar bem acima do normal para dezembro, com tardes muito quentes e madrugadas também, cenário típico da onda de calor.

Segundo meteorologistas, é considerado uma onda de calor quando a temperatura fica pelo menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais. De acordo com a previsão do tempo, o padrão nessa semana do Natal é resultado da atuação de uma massa de ar quente e seco, reforçada pela Alta Subtropical do Atlântico Sul, que atua como um bloqueio e impede o avanço de sistemas de chuva mais organizados.

Diferentemente dos últimos dias, contudo, quando o calor aparecia de forma mais pontual, agora a tendência é de persistência, com vários dias consecutivos de temperaturas elevadas, pelo menos o próximo domingo (28). O calor deve atingir principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e algumas áreas do Centro-Oeste, além do extremo sul de Goiás. No Sudeste, o calor ganha força principalmente no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais.

Veja como ficam as temperaturas nessa sexta (26) nas capitais brasileiras, segundo o Inmet:

  • Aracaju
    Mínima: 22°C
    Máxima: 31°C

  • Belém
    Mínima: 23°C
    Máxima: 37°C

  • Belo Horizonte
    Mínima: 20°C
    Máxima: 34°C

  • Boa Vista
    Mínima: 24°C
    Máxima: 33°C

  • Brasília
    Mínima: 19°C
    Máxima: 30°C

  • Campo Grande
    Mínima: 22°C
    Máxima: 37°C

  • Cuiabá
    Mínima: 21°C
    Máxima: 32°C

  • Curitiba
    Mínima: 21°C
    Máxima: 33°C

  • Florianópolis
    Mínima: 25°C
    Máxima: 31°C

  • Fortaleza
    Mínima: 25°C
    Máxima: 31°C

  • Goiânia
    Mínima: 20°C
    Máxima: 33°C

  • João Pessoa
    Mínima: 25°C
    Máxima: 32°C

  • Macapá
    Mínima: 23°C
    Máxima: 33°C

  • Maceió
    Mínima: 22°C
    Máxima: 32°C

  • Manaus
    Mínima: 22°C
    Máxima: 33°C

  • Natal
    Mínima: 26°C
    Máxima: 31°C

  • Palmas
    Mínima: 23°C
    Máxima: 31°C

  • Porto Alegre
    Mínima: 24°C
    28°C

  • Porto Velho
    Mínima: 22°C
    Máxima: 29°C

  • Recife
    Mínima: 23°C
    Máxima: 31°C

  • Rio Branco
    Mínima: 23°C
    Máxima: 28°C

  • Rio de Janeiro
    Mínima: 23°C
    Máxima: 40°C

  • Salvador
    Mínima: 22°C
    Máxima: 31°C

  • São Luís
    Mínima: 25°C
    Máxima: 31°C

  • São Paulo
    Mínima: 21°C
    Máxima: 35°C

  • Teresina
    Mínima: 23°C
    Máxima: 32°C

  • Vitória
    Mínima: 23°C
    Máxima: 33°C

