TEMPERATURA ELEVADA

Oito estados têm alerta de perigo por avanço de onda de calor

Meteorologistas consideram onda de calor quando a temperatura fica pelo menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:30

Em 50 anos, calor extremo pode tornar regiões brasileiras inabitáveis Crédito: Freepik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja de perigo potencial para a onda de calor que atinge oito estados do Brasil. O alerta teve início na última terça (23) e é válido até as 18h da próxima sexta (26). Ele abrange todos os estados da região Sudeste, além de áreas do norte do Paraná, extremo leste de Santa Catarina, sul de Goiás e leste do Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (25), a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura para o mês de dezembro da história ao atingir 35,9 ºC. Até então, a maior temperatura máxima havia sido registrada em 3 de dezembro de 1998, 35,6 ºC. Já no Rio de Janeiro a prefeitura colocou a cidade no nível 3 de calor, numa escala que vai até 5 — quando a temperatura está elevada e a previsão indica manutenção desse cenário.

O calor que atingiu boa parte do Brasil nestes primeiros dias de verão segue intenso em quase todo o país. Somadas às altas temperaturas, a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, especialmente na região Sul e na faixa centro-norte, onde podem ocorrer chuvas fortes e intensas.

A primeira semana do verão está sendo marcada por uma intensa onda de calor que eleva as temperaturas em boa parte do Centro-Sul do país. Em vários pontos do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as temperaturas devem ficar bem acima do normal para dezembro, com tardes muito quentes e madrugadas também, cenário típico da onda de calor.

Segundo meteorologistas, é considerado uma onda de calor quando a temperatura fica pelo menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais. De acordo com a previsão do tempo, o padrão nessa semana do Natal é resultado da atuação de uma massa de ar quente e seco, reforçada pela Alta Subtropical do Atlântico Sul, que atua como um bloqueio e impede o avanço de sistemas de chuva mais organizados.

Diferentemente dos últimos dias, contudo, quando o calor aparecia de forma mais pontual, agora a tendência é de persistência, com vários dias consecutivos de temperaturas elevadas, pelo menos o próximo domingo (28). O calor deve atingir principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e algumas áreas do Centro-Oeste, além do extremo sul de Goiás. No Sudeste, o calor ganha força principalmente no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais.

Veja como ficam as temperaturas nessa sexta (26) nas capitais brasileiras, segundo o Inmet:

Aracaju

Mínima: 22°C

Máxima: 31°C

Belém

Mínima: 23°C

Máxima: 37°C

Belo Horizonte

Mínima: 20°C

Máxima: 34°C

Boa Vista

Mínima: 24°C

Máxima: 33°C

Brasília

Mínima: 19°C

Máxima: 30°C

Campo Grande

Mínima: 22°C

Máxima: 37°C

Cuiabá

Mínima: 21°C

Máxima: 32°C

Curitiba

Mínima: 21°C

Máxima: 33°C

Florianópolis

Mínima: 25°C

Máxima: 31°C

Fortaleza

Mínima: 25°C

Máxima: 31°C

Goiânia

Mínima: 20°C

Máxima: 33°C

João Pessoa

Mínima: 25°C

Máxima: 32°C

Macapá

Mínima: 23°C

Máxima: 33°C

Maceió

Mínima: 22°C

Máxima: 32°C

Manaus

Mínima: 22°C

Máxima: 33°C

Natal

Mínima: 26°C

Máxima: 31°C

Palmas

Mínima: 23°C

Máxima: 31°C

Porto Alegre

Mínima: 24°C

28°C



Porto Velho

Mínima: 22°C

Máxima: 29°C

Recife

Mínima: 23°C

Máxima: 31°C

Rio Branco

Mínima: 23°C

Máxima: 28°C

Rio de Janeiro

Mínima: 23°C

Máxima: 40°C

Salvador

Mínima: 22°C

Máxima: 31°C



São Luís

Mínima: 25°C

Máxima: 31°C

São Paulo

Mínima: 21°C

Máxima: 35°C

Teresina

Mínima: 23°C

Máxima: 32°C

