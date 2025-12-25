Jovem de 18 anos é preso após matar padrasto e ferir quatro pessoas em festa de Natal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:44
O jovem Caio César dos Santos Bartolomeu, 18 anos, matou o padrasto, Leandro Flaeschen Moreira, 41, a facadas e feriu outras quatro pessoas durante uma confraternização de Natal, na Vila 7 de Setembro, em Jaguariúna, no estado do São Paulo. Ele foi preso em flagrante. De acordo com o registro da ocorrência, Caio não aceitava o relacionamento da mãe com o padrasto e teria ido até a residência onde ela vivia com o companheiro.
O crime ocorreu por volta da meia-noite, quando o casal deu um selinho, o jovem sacou uma faca que estava escondida na roupa e atacou o Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos, que morreu no local. A filha de Leandro, que é autista, presenciou o crime. A mãe do suspeito tentou intervir para proteger o companheiro, mas acabou sendo ferida nas mãos.
Jovem mata padrasto na noite de Natal
Além dela, outras três pessoas também foram atingidas por golpes de faca. Entre os feridos estão dois homens, de 32 e 37 anos, e uma mulher de 28 anos. A mulher foi ferida no tórax, o homem de 32 anos no braço e o de 37 anos sofreu ferimento na região do pescoço. Eles foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Elas passaram por atendimento e foram liberadas na sequência. Após o ataque, o jovem fugiu. Pouco depois, ele foi encontrado por policiais enquanto era agredido por moradores da região. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico.
Uma faca e um par de luvas pretas foram apreendidos. A perícia esteve no local do crime e o corpo do padrasto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Caio foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Jaguariúna.