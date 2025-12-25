TRAGÉDIA

Jovem de 18 anos é preso após matar padrasto e ferir quatro pessoas em festa de Natal

Ele não aceitava o relacionamento da mãe com o padrasto e atacou a vítima quando o casal dava um selinho

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:44

Padrasto é morto por enteado na noite de Natal Crédito: Reprodução

O jovem Caio César dos Santos Bartolomeu, 18 anos, matou o padrasto, Leandro Flaeschen Moreira, 41, a facadas e feriu outras quatro pessoas durante uma confraternização de Natal, na Vila 7 de Setembro, em Jaguariúna, no estado do São Paulo. Ele foi preso em flagrante. De acordo com o registro da ocorrência, Caio não aceitava o relacionamento da mãe com o padrasto e teria ido até a residência onde ela vivia com o companheiro.

O crime ocorreu por volta da meia-noite, quando o casal deu um selinho, o jovem sacou uma faca que estava escondida na roupa e atacou o Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos, que morreu no local. A filha de Leandro, que é autista, presenciou o crime. A mãe do suspeito tentou intervir para proteger o companheiro, mas acabou sendo ferida nas mãos.

Além dela, outras três pessoas também foram atingidas por golpes de faca. Entre os feridos estão dois homens, de 32 e 37 anos, e uma mulher de 28 anos. A mulher foi ferida no tórax, o homem de 32 anos no braço e o de 37 anos sofreu ferimento na região do pescoço. Eles foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Elas passaram por atendimento e foram liberadas na sequência. Após o ataque, o jovem fugiu. Pouco depois, ele foi encontrado por policiais enquanto era agredido por moradores da região. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico.