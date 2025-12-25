Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

O momento favorece reflexões sinceras sobre vínculos, escolhas recentes e expectativas criadas ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos
Signos Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda do dia 25 de dezembro, nesta quinta-feira (25), traz uma energia de recolhimento, consciência emocional e ajustes internos que vão além do clima simbólico do Natal. O momento favorece reflexões sinceras sobre vínculos, escolhas recentes e expectativas criadas ao longo do ano. Mais do que celebrações externas, o dia convida cada signo a observar o que precisa ser fortalecido, encerrado ou ressignificado, com conselhos específicos que ajudam a atravessar esta data com mais equilíbrio, lucidez e conexão espiritual.

Áries

O conselho para você hoje é evitar disputas e provar menos. Nem toda situação precisa ser vencida. Escolher a calma pode ser mais estratégico do que reagir no impulso.

Touro

O Anjo da Guarda orienta a abrir mão do controle excessivo. Nem tudo precisa acontecer do seu jeito para dar certo. Confiança também é uma forma de segurança.

Gêmeos

O dia pede atenção ao que é dito e, principalmente, ao que fica subentendido. O conselho é ouvir mais do que falar e evitar promessas feitas apenas para agradar.

Câncer

O recado é estabelecer limites emocionais. Cuidar de quem você ama não significa assumir responsabilidades que não são suas. Preserve sua energia.

Leão

Hoje o conselho é dividir o protagonismo. Permitir que outras pessoas brilhem ao seu lado fortalece vínculos e traz leveza às relações.

Virgem

O Anjo da Guarda indica que você deve reduzir a autocrítica. Aceitar imperfeições, inclusive as suas, é essencial para viver este dia com mais tranquilidade.

Libra

O recado é não adiar decisões por medo de desagradar. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é maturidade emocional.

Escorpião

O conselho para hoje é não reviver dores antigas. O passado não precisa ser revisitado para validar sentimentos. O foco deve estar no que pode ser transformado agora.

Sagitário

O Anjo da Guarda orienta a desacelerar. Nem toda resposta precisa ser imediata. Dar um tempo antes de agir pode evitar arrependimentos.

Capricórnio

O recado é permitir-se descansar sem culpa. Você não precisa estar disponível o tempo todo nem resolver tudo hoje. Pausas também fazem parte do crescimento.

Aquário

O conselho é alinhar discurso e atitude. Ser coerente consigo mesmo evita frustrações e fortalece sua autonomia emocional.

Peixes

O Anjo da Guarda orienta a confiar mais na intuição, mas sem se anular. Sensibilidade não significa se colocar sempre em segundo plano.

Mensagem do dia

O dia 25 de dezembro lembra que cada pessoa vive o Natal de uma forma diferente. O principal recado espiritual é respeitar seu próprio tempo, seus limites e suas escolhas. O cuidado começa de dentro para fora.

