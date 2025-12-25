Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 00:30
O Anjo da Guarda do dia 25 de dezembro, nesta quinta-feira (25), traz uma energia de recolhimento, consciência emocional e ajustes internos que vão além do clima simbólico do Natal. O momento favorece reflexões sinceras sobre vínculos, escolhas recentes e expectativas criadas ao longo do ano. Mais do que celebrações externas, o dia convida cada signo a observar o que precisa ser fortalecido, encerrado ou ressignificado, com conselhos específicos que ajudam a atravessar esta data com mais equilíbrio, lucidez e conexão espiritual.
Áries
O conselho para você hoje é evitar disputas e provar menos. Nem toda situação precisa ser vencida. Escolher a calma pode ser mais estratégico do que reagir no impulso.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro
O Anjo da Guarda orienta a abrir mão do controle excessivo. Nem tudo precisa acontecer do seu jeito para dar certo. Confiança também é uma forma de segurança.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
O dia pede atenção ao que é dito e, principalmente, ao que fica subentendido. O conselho é ouvir mais do que falar e evitar promessas feitas apenas para agradar.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer
O recado é estabelecer limites emocionais. Cuidar de quem você ama não significa assumir responsabilidades que não são suas. Preserve sua energia.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão
Hoje o conselho é dividir o protagonismo. Permitir que outras pessoas brilhem ao seu lado fortalece vínculos e traz leveza às relações.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem
O Anjo da Guarda indica que você deve reduzir a autocrítica. Aceitar imperfeições, inclusive as suas, é essencial para viver este dia com mais tranquilidade.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra
O recado é não adiar decisões por medo de desagradar. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é maturidade emocional.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião
O conselho para hoje é não reviver dores antigas. O passado não precisa ser revisitado para validar sentimentos. O foco deve estar no que pode ser transformado agora.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário
O Anjo da Guarda orienta a desacelerar. Nem toda resposta precisa ser imediata. Dar um tempo antes de agir pode evitar arrependimentos.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio
O recado é permitir-se descansar sem culpa. Você não precisa estar disponível o tempo todo nem resolver tudo hoje. Pausas também fazem parte do crescimento.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário
O conselho é alinhar discurso e atitude. Ser coerente consigo mesmo evita frustrações e fortalece sua autonomia emocional.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes
O Anjo da Guarda orienta a confiar mais na intuição, mas sem se anular. Sensibilidade não significa se colocar sempre em segundo plano.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
O dia 25 de dezembro lembra que cada pessoa vive o Natal de uma forma diferente. O principal recado espiritual é respeitar seu próprio tempo, seus limites e suas escolhas. O cuidado começa de dentro para fora.