Stranger Things: novos episódios da 5° temporada estreiam daqui a pouco

Netflix libera nesta quinta-feira (25) os tão aguardados episódios 5, 6 e 7

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 21:00

Fãs especulam final surpreendente de Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix

O momento tão aguardado pelos fãs está chegando. Daqui a exatamente 1 hora, às 22h (Horário de Brasília) desta quinta-feira (25), a Netflix vai liberar a segunda parte da quinta temporada de "Stranger Things". A primeira parte da sequência chegou na plataforma no final de novembro e gerou um grande alvoroço nas redes sociais.

A Netflix liberará em breve três episódios que dão sequência à caçada pelo vilão Vecna no Mundo Invertido, o de número 5, 6 e o 7. Já o 8ª e último, que fechará a série após 10 anos de produção, só será divulgado no dia 31 de dezembro, no mesmo horário.

Os episódios finais vão concluir a jornada de personagens tão queridos do público que enfrentam grandes ameaças sobrenaturais nos Estados Unidos dos anos 80. Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) formam o núcleo principal.