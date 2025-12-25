Stranger Things: novos episódios da 5° temporada estreiam daqui a pouco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 21:00
O momento tão aguardado pelos fãs está chegando. Daqui a exatamente 1 hora, às 22h (Horário de Brasília) desta quinta-feira (25), a Netflix vai liberar a segunda parte da quinta temporada de "Stranger Things". A primeira parte da sequência chegou na plataforma no final de novembro e gerou um grande alvoroço nas redes sociais.
A Netflix liberará em breve três episódios que dão sequência à caçada pelo vilão Vecna no Mundo Invertido, o de número 5, 6 e o 7. Já o 8ª e último, que fechará a série após 10 anos de produção, só será divulgado no dia 31 de dezembro, no mesmo horário.
Stranger Things
Os episódios finais vão concluir a jornada de personagens tão queridos do público que enfrentam grandes ameaças sobrenaturais nos Estados Unidos dos anos 80. Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) formam o núcleo principal.
A quinta temporada trouxe à tona conexões importantes, como o elo de Will e Vecna e os poderes que ainda não eram explorados do personagem de Noah Schnapp.