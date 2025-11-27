Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como Vecna volta em Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower comenta preparação e bastidores

Primeira parte da temporada chegou à Netflix nesta quarta (26); em conversa exclusiva, ator fala sobre mudanças na caracterização e o clima de despedida

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 05:00

Vecna volta ainda mais cruel na quinta temporada
Vecna volta ainda mais cruel na quinta temporada Crédito: Netflix/Divulgação

Fãs do mundo inteiro começaram a embarcar em direção a Hawkins novamente. A rota de convergência marca o início da despedida de Stranger Things, cujo desenrolar acompanhou a adolescência e a juventude de toda uma geração – de admiradores da série e do próprio elenco. A primeira parte da quinta e última temporada chegou à Netflix na noite desta quarta-feira (26). Os capítulos finais estreiam na plataforma nos dias 25 e 31 de dezembro.

A nova temporada se passa no outono de 1987, trazendo tensão adicional e um clima ainda mais sombrio. A cidade está abalada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido e foi colocada sob quarentena militar pelo governo. Para piorar, a caça a Onze (Millie Bobby Brown) está intensificada.

Stranger Things

Temporada final terá uma morte absolutamente inesperada, antecipam os criadores da série por Divulgação/Netflix
Na nova temporada, Onze volta ao mundo invertido para resgatar personagem capturada por Vecna  por Divulgação/Netflix
Para a batalha final, grupo se une com o objetivo de encontrar e deter o vilão por Divulgação/Netflix
Série volta a explorar conexão entre Will e Vecna por Divulgação/Netflix
Irmã caçula de Mike e Nancy, Holly Wheeler ganha destaque nesta temporada por Divulgação/Netflix
Primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things chegou ontem à Netflix por Divulgação/Netflix
Primeiros teasers mostram Hopper treinando Onze por Divulgação/Netflix
Primeiros episódios de Stranger Things 5 têm clima sombrio e tenso por Divulgação/Netflix
Linda Hamilton, atriz de filmes como Exterminador do Futuro, vive a Dra. Kay por Divulgação/Netflix
Fãs especulam final surpreendente de Stranger Things por Divulgação/Netflix
Nancy e Jonathan vivem momentos de tensão no relacionamento por Divulgação/Netflix
A três dias do aniversário do desaparecimento de Will, uma ameaça familiar volta à tona por Divulgação/Netflix
1 de 12
Temporada final terá uma morte absolutamente inesperada, antecipam os criadores da série por Divulgação/Netflix

A três dias do aniversário do desaparecimento de Will (Noah Schnapp), uma ameaça familiar volta à tona, explorando ligações antigas e mirando em novos alvos. A última missão dos nossos mocinhos, nove anos depois do início da primeira aventura, é a mais importante até agora: encontrar e matar Vecna.

Como toda boa história precisa de um bom vilão, em Stranger Things, essa é a função de Vecna. Interpretado por Jamie Campbell Bower, o personagem apareceu pela primeira vez na quarta temporada, lançada em 2022. A criatura teve um passado conturbado como o jovem superdotado Henry Creel e agora é o cérebro do Mundo Invertido.

No Brasil para o evento Parada Estranha, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no último domingo (23), Jamie participou de uma mesa redonda virtual com jornalistas e falou sobre o processo de retornar para a pele do vilão.

Mas, “voltar” só no sentido literal. No sentido figurado, segundo ele, é difícil sair de Vecna. Durante os cerca de três anos entre as filmagens da quarta e da quinta temporada, o ator britânico de 37 anos não desapegou dos pensamentos e emoções do vilão, e pensou no personagem quase todos os dias.

“Não era algo que eu queria simplesmente abandonar e, de repente, receber um telefonema dizendo: ‘ah, você vai voltar para o set em duas semanas’ e ter que me virar para pensar: ‘meu Deus, estou fazendo isso de novo’, sabe? Então, quando cheguei ao set, aquelas falas iniciais são muito reais. Eu simplesmente senti um suspiro de alívio, como se dissesse: ‘ok, estamos de volta. Vamos lá. É hora de começar’”, conta.

Na quinta temporada, de acordo com Bower, o vilão volta ainda mais maligno. Depois de causar mortes de personagens queridos e quase matar Max (Sadie Sink), o antagonista agora tem como alvo Holly Wheeler (Nell Fisher), irmã mais nova de Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer) que ganha destaque na última temporada.

O processo de transformação não é simples. Na quarta temporada, sete horas e meia dos dias de trabalho de Jamie eram dedicadas à caracterização de Vecna. Agora, com a mudança já conhecida na aparência do personagem, o tempo na cadeira caiu para quatro horas. Segundo Bower, ele pôde dialogar mais sobre o que precisava e o que queria com a figurinista Amy Parris, com o responsável pela computação gráfica Michael Merhar, e com o artista plástico Barrie Gower – vencedor de três Emmys pelo trabalho em Game of Thrones –, responsável pela parte das próteses.

Transformação de Jamie Campbell Bower em Vecna

Jamie Campbell Bower passava oito horas sentado para a caracterização de Vecna por Netflix/Reprodução
Efeitos especiais foram pensados pelo maquiador Barrie Gower, conhecido pelo trabalho em Game of Thrones, The Last of Us e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por Netflix/Reprodução
Prótese de Vecna feita a partir das proporções de Jamie por Netflix/Reprodução
Imagens conceituais de Vecna por Netflix/Reprodução
Jamie Campbell Bower se prepara para dar vida a Vecna por Netflix/Reprodução
Jamie Campbell Bower e Barrie Gower por Netflix/Reprodução
Jamie conta que, no período que ficou sem gravar, pensou em Vecna quase todos os dias por Netflix/Reprodução
Primeiras imagens de Vecna por Netflix/Reprodução
O processo de retirada das próteses durava cerca de quatro horas por Netflix/Reprodução
Jamie Campbell Bower como Vecna nas gravações da quarta temporada por Netflix/Reprodução
Antes de se tornar Vecna, o personagem de Jamie era o jovem superdotado Henry Creel, ou Um por Netflix/Divulgação
Vecna em Stranger Things 5 por Netflix/Divulgação
Henry se transformou na criatura humanóide no Mundo Invertido  por Netflix/Divulgação
1 de 13
Jamie Campbell Bower passava oito horas sentado para a caracterização de Vecna por Netflix/Reprodução

Últimas aventuras

Na leitura do roteiro final, momento emblemático para toda série, o elenco estava reunido em uma sala. Todos menos Jamie, que estava com covid-19. “Minha reação provavelmente foi tossir e fungar”, brinca, antes de adicionar que a experiência foi muito tocante.

“Eu entrei para a série na quarta temporada e já tinha assistido, então meio que vi essas pessoas crescerem. E assistir a todo aquele cenário se desenrolar foi uma experiência realmente emocionante para mim, meio que como um voyeur, estranhamente”, diz. “Eles mudaram a vida de tanta gente, sabe? Os fãs que assistem à série, as crianças que participaram, a equipe que trabalhou no programa por anos. Então, foi uma experiência extremamente emocionante.”

O que estava no roteiro, tanto Jamie quanto o resto do elenco e os criadores guardam a sete chaves. O ator Noah Schnapp, intérprete de Will, já alertou que “os fãs ficarão devastados” com o final da série. A resposta virá no fim de dezembro: a segunda parte da quinta temporada, com três episódios, chega à Netflix no dia 25; já o último episódio será lançado no dia 31. Cada volume será disponibilizado às 22h, no horário de Brasília.

Leia mais

'Máfia tropical': nova série da Netflix mostra o poder e a contravenção no Rio de Janeiro

Narrativa desconexa de O Agente Secreto é ofuscada por atuação deslumbrante de Wagner Moura

'É difícil falar de amor': Djavan lança álbum e anuncia turnê de 50 anos

Mais recentes

Imagem - Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025

Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025
Imagem - Panetone caseiro: 3 receitas práticas e saborosas para o Natal

Panetone caseiro: 3 receitas práticas e saborosas para o Natal
Imagem - Pele saudável no verão: 5 dicas para mantê-la macia e hidratada

Pele saudável no verão: 5 dicas para mantê-la macia e hidratada

MAIS LIDAS

Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT
01

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Imagem - Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS
02

Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS

Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira
03

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
04

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias