Como Vecna volta em Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower comenta preparação e bastidores

Maria Raquel Brito
27 de novembro de 2025
Fãs do mundo inteiro começaram a embarcar em direção a Hawkins novamente. A rota de convergência marca o início da despedida de Stranger Things, cujo desenrolar acompanhou a adolescência e a juventude de toda uma geração – de admiradores da série e do próprio elenco. A primeira parte da quinta e última temporada chegou à Netflix na noite desta quarta-feira (26). Os capítulos finais estreiam na plataforma nos dias 25 e 31 de dezembro.
A nova temporada se passa no outono de 1987, trazendo tensão adicional e um clima ainda mais sombrio. A cidade está abalada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido e foi colocada sob quarentena militar pelo governo. Para piorar, a caça a Onze (Millie Bobby Brown) está intensificada.
Stranger Things
A três dias do aniversário do desaparecimento de Will (Noah Schnapp), uma ameaça familiar volta à tona, explorando ligações antigas e mirando em novos alvos. A última missão dos nossos mocinhos, nove anos depois do início da primeira aventura, é a mais importante até agora: encontrar e matar Vecna.
Como toda boa história precisa de um bom vilão, em Stranger Things, essa é a função de Vecna. Interpretado por Jamie Campbell Bower, o personagem apareceu pela primeira vez na quarta temporada, lançada em 2022. A criatura teve um passado conturbado como o jovem superdotado Henry Creel e agora é o cérebro do Mundo Invertido.
No Brasil para o evento Parada Estranha, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no último domingo (23), Jamie participou de uma mesa redonda virtual com jornalistas e falou sobre o processo de retornar para a pele do vilão.
Mas, “voltar” só no sentido literal. No sentido figurado, segundo ele, é difícil sair de Vecna. Durante os cerca de três anos entre as filmagens da quarta e da quinta temporada, o ator britânico de 37 anos não desapegou dos pensamentos e emoções do vilão, e pensou no personagem quase todos os dias.
“Não era algo que eu queria simplesmente abandonar e, de repente, receber um telefonema dizendo: ‘ah, você vai voltar para o set em duas semanas’ e ter que me virar para pensar: ‘meu Deus, estou fazendo isso de novo’, sabe? Então, quando cheguei ao set, aquelas falas iniciais são muito reais. Eu simplesmente senti um suspiro de alívio, como se dissesse: ‘ok, estamos de volta. Vamos lá. É hora de começar’”, conta.
Na quinta temporada, de acordo com Bower, o vilão volta ainda mais maligno. Depois de causar mortes de personagens queridos e quase matar Max (Sadie Sink), o antagonista agora tem como alvo Holly Wheeler (Nell Fisher), irmã mais nova de Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer) que ganha destaque na última temporada.
O processo de transformação não é simples. Na quarta temporada, sete horas e meia dos dias de trabalho de Jamie eram dedicadas à caracterização de Vecna. Agora, com a mudança já conhecida na aparência do personagem, o tempo na cadeira caiu para quatro horas. Segundo Bower, ele pôde dialogar mais sobre o que precisava e o que queria com a figurinista Amy Parris, com o responsável pela computação gráfica Michael Merhar, e com o artista plástico Barrie Gower – vencedor de três Emmys pelo trabalho em Game of Thrones –, responsável pela parte das próteses.
Transformação de Jamie Campbell Bower em Vecna
Na leitura do roteiro final, momento emblemático para toda série, o elenco estava reunido em uma sala. Todos menos Jamie, que estava com covid-19. “Minha reação provavelmente foi tossir e fungar”, brinca, antes de adicionar que a experiência foi muito tocante.
“Eu entrei para a série na quarta temporada e já tinha assistido, então meio que vi essas pessoas crescerem. E assistir a todo aquele cenário se desenrolar foi uma experiência realmente emocionante para mim, meio que como um voyeur, estranhamente”, diz. “Eles mudaram a vida de tanta gente, sabe? Os fãs que assistem à série, as crianças que participaram, a equipe que trabalhou no programa por anos. Então, foi uma experiência extremamente emocionante.”
O que estava no roteiro, tanto Jamie quanto o resto do elenco e os criadores guardam a sete chaves. O ator Noah Schnapp, intérprete de Will, já alertou que “os fãs ficarão devastados” com o final da série. A resposta virá no fim de dezembro: a segunda parte da quinta temporada, com três episódios, chega à Netflix no dia 25; já o último episódio será lançado no dia 31. Cada volume será disponibilizado às 22h, no horário de Brasília.