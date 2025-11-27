EXCLUSIVA

Como Vecna volta em Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower comenta preparação e bastidores

Primeira parte da temporada chegou à Netflix nesta quarta (26); em conversa exclusiva, ator fala sobre mudanças na caracterização e o clima de despedida

Maria Raquel Brito

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 05:00

Vecna volta ainda mais cruel na quinta temporada Crédito: Netflix/Divulgação

Fãs do mundo inteiro começaram a embarcar em direção a Hawkins novamente. A rota de convergência marca o início da despedida de Stranger Things, cujo desenrolar acompanhou a adolescência e a juventude de toda uma geração – de admiradores da série e do próprio elenco. A primeira parte da quinta e última temporada chegou à Netflix na noite desta quarta-feira (26). Os capítulos finais estreiam na plataforma nos dias 25 e 31 de dezembro.

A nova temporada se passa no outono de 1987, trazendo tensão adicional e um clima ainda mais sombrio. A cidade está abalada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido e foi colocada sob quarentena militar pelo governo. Para piorar, a caça a Onze (Millie Bobby Brown) está intensificada.

A três dias do aniversário do desaparecimento de Will (Noah Schnapp), uma ameaça familiar volta à tona, explorando ligações antigas e mirando em novos alvos. A última missão dos nossos mocinhos, nove anos depois do início da primeira aventura, é a mais importante até agora: encontrar e matar Vecna.

Como toda boa história precisa de um bom vilão, em Stranger Things, essa é a função de Vecna. Interpretado por Jamie Campbell Bower, o personagem apareceu pela primeira vez na quarta temporada, lançada em 2022. A criatura teve um passado conturbado como o jovem superdotado Henry Creel e agora é o cérebro do Mundo Invertido.

No Brasil para o evento Parada Estranha, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no último domingo (23), Jamie participou de uma mesa redonda virtual com jornalistas e falou sobre o processo de retornar para a pele do vilão.

Mas, “voltar” só no sentido literal. No sentido figurado, segundo ele, é difícil sair de Vecna. Durante os cerca de três anos entre as filmagens da quarta e da quinta temporada, o ator britânico de 37 anos não desapegou dos pensamentos e emoções do vilão, e pensou no personagem quase todos os dias.

“Não era algo que eu queria simplesmente abandonar e, de repente, receber um telefonema dizendo: ‘ah, você vai voltar para o set em duas semanas’ e ter que me virar para pensar: ‘meu Deus, estou fazendo isso de novo’, sabe? Então, quando cheguei ao set, aquelas falas iniciais são muito reais. Eu simplesmente senti um suspiro de alívio, como se dissesse: ‘ok, estamos de volta. Vamos lá. É hora de começar’”, conta.

Na quinta temporada, de acordo com Bower, o vilão volta ainda mais maligno. Depois de causar mortes de personagens queridos e quase matar Max (Sadie Sink), o antagonista agora tem como alvo Holly Wheeler (Nell Fisher), irmã mais nova de Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer) que ganha destaque na última temporada.

O processo de transformação não é simples. Na quarta temporada, sete horas e meia dos dias de trabalho de Jamie eram dedicadas à caracterização de Vecna. Agora, com a mudança já conhecida na aparência do personagem, o tempo na cadeira caiu para quatro horas. Segundo Bower, ele pôde dialogar mais sobre o que precisava e o que queria com a figurinista Amy Parris, com o responsável pela computação gráfica Michael Merhar, e com o artista plástico Barrie Gower – vencedor de três Emmys pelo trabalho em Game of Thrones –, responsável pela parte das próteses.

Últimas aventuras

Na leitura do roteiro final, momento emblemático para toda série, o elenco estava reunido em uma sala. Todos menos Jamie, que estava com covid-19. “Minha reação provavelmente foi tossir e fungar”, brinca, antes de adicionar que a experiência foi muito tocante.

“Eu entrei para a série na quarta temporada e já tinha assistido, então meio que vi essas pessoas crescerem. E assistir a todo aquele cenário se desenrolar foi uma experiência realmente emocionante para mim, meio que como um voyeur, estranhamente”, diz. “Eles mudaram a vida de tanta gente, sabe? Os fãs que assistem à série, as crianças que participaram, a equipe que trabalhou no programa por anos. Então, foi uma experiência extremamente emocionante.”