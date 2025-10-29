Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Máfia tropical': nova série da Netflix mostra o poder e a contravenção no Rio de Janeiro

Descrita pelo criador Heitor Dhalia como a junção entre Game of Thrones e jogo do bicho, Os Donos do Jogo chega nesta quarta (29) ao catálogo da Netflix

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:30

Os Donos do Jogo
Os Donos do Jogo retrata a disputa pelo controle do império da contravenção carioca Crédito: Netflix/Divulgação

Quando o assunto é série ou filme de máfia, é natural que se imagine aquele clássico cenário italiano – ternos, chapéus e trilha sonora à la O Poderoso Chefão. Em Os Donos do Jogo, que chega hoje (29) ao catálogo da Netflix, o gênero tem outra cara: vem com visual, sotaque e intrigas da contravenção carioca.

“A gente tentou imaginar, vamos dizer, como seria essa nossa máfia tropical. Como seriam esses cenários e esse lugar em que essa história se passa, com essa exuberância que o jogo e as apostas têm. Com esse dinheiro, esse luxo e ao mesmo tempo essa cafonice”, diz Heitor Dhalia (O Cheiro do Ralo e À Deriva), criador e diretor da série. 

Não por acaso, Os Donos do Jogo marca a entrada na Netflix no que a empresa descreve como a “máfia brasileira”. A série fictícia, que tem no elenco nomes como Juliana Paes, Chico Diaz, André Lamoglia, Mel Maia, Xamã e Giullia Buscacio, mergulha no mundo dos crimes do Rio de Janeiro de dentro para fora, mostrando as disputas de poder e os conflitos por sucessão nas famílias que comandam o jogo do bicho no estado. As brigas pela coroa – nesse caso, o anel – renderam à obra uma comparação descontraída com a série norte-americana Game of Thrones por parte de Dhalia. 

Os Donos do Jogo chega à Netflix nesta quarta-feira (29)

Série é protagonizada por André Lamoglia, que dá vida a Profeta, e marca o retorno do ator às produções brasileiras por Marcos Serra Lima/Netflix
Xamã, que vive o personagem Búfalo, é um dos destaques de Os Donos do Jogo por Marcos Serra Lima/Netflix
Série chega à Netflix nesta quarta-feira (29) por Marcos Serra Lima/Netflix
Chico Díaz interpreta o bicheiro Galego  por Marcos Serra Lima/Netflix
Juliana Paes é Leila, definida por ela como uma mulher misteriosa e estrategista  por Marcos Serra Lima/Netflix
Xamã e Giullia Buscacio como o casal Suzana Guerra e Búfalo por Marcos Serra Lima/Netflix
Profeta e Leila por Marcos Serra Lima/Netflix
Profeta e Mirna, personagem de Mel Maia, se conhecem no primeiro episódio e a atração é instantânea  por Marcos Serra Lima/Netflix
Búfalo e Suzana por Marcos Serra Lima/Netflix
Irmãs, Mirna e Suzana disputam o comando do bicho por Marcos Serra Lima/Netflix
André Lamoglia como Profeta e Pedro Lamin como Nelinho por Marcos Serra Lima/Netflix
Ponto inicial da série é o desejo de Profeta de inserir sua família na alta cúpula da contravenção do Rio por Marcos Serra Lima/Netflix
Galego é um bicheiro respeitado por Marcos Serra Lima/Netflix
Os Donos do Jogo por Marcos Serra Lima/Netflix
Mel Maia como Mirna por Marcos Serra Lima/Netflix
Enquanto Suzana é mais calculista, Mirna é explosiva por Marcos Serra Lima/Netflix
1 de 16
Série é protagonizada por André Lamoglia, que dá vida a Profeta, e marca o retorno do ator às produções brasileiras por Marcos Serra Lima/Netflix

A trama é conduzida pela história de Profeta, personagem de André Lamoglia, que sai de Campos dos Goytacazes rumo à capital fluminense com o objetivo de inserir a própria família na alta cúpula dos jogos de azar. Sua ambição se encontra com a de Mirna e Suzana Guerra (Mel Maia e Giullia Buscacio, respectivamente), duas herdeiras do bicho que disputam o lugar na ponta da mesa. “O caminho dele é o caminho do crime”, resumiu Lamoglia.

Na série, Chico Diaz e Juliana Paes interpretam o casal Galego e Leila. Enquanto ele, um nome conhecido e respeitado no bicho, representa a ação, ela joga um jogo duplo: estrategista, calcula cada passo para avançar nesse mundopredominantemente masculino. No quadro mental de Juliana, a palavra-chave para dar vida a Leila foi “mistério”.

“Ela está sempre com algum tipo de máscara e isso é gostoso de fazer e acho que dá conta de explicar uma mulher que sobrevive nesse universo, que é opressor porque é machista. Como uma mulher que tem tantos objetivos e desejos sobrevive nesse universo? Ela precisa de muitas máscaras mesmo”, defende.

Para Diaz, o projeto oferece uma nova visão da cidade maravilhosa: “O Rio de Janeiro continua lindo, lindo. Nessa série, ele é personagem fundamental para a narrativa e para a compreensão da nossa euforia, da nossa civilidade e até da nossa barbárie. Está muito clara e muito bem celebrada a condição carioca”.

Perto da vida real

Tanto os atores quanto o diretor fizeram questão de lembrar que a série não é baseada em pessoas reais. Apesar disso, também é comum a todos do elenco a noção de que a obra trata de um problema que não poderia estar mais próximo da realidade de muitos brasileiros.

Para lidar com o assunto com a maior veracidade possível, a produção contou com a presença de consultores, especialistas de segurança e jornalistas que escrevem sobre esse universo. Além disso, houve muita pesquisa – teórica e de campo. Disso, os criadores entraram em consenso sobre três elementos que não podiam faltar.

“Um: as guerras de sucessão que aconteceram nos últimos 20 anos. Outro são os melodramas e dramas familiares. Famílias onde se abre uma guerra de sucessão e se tem disputas de herança, de poder, intriga, território. E o último elemento que a gente acha que super importante foi uma atualização radical do universo. Porque no nosso imaginário, tem muito o jogo do bicho nos anos 80, com aqueles bicheiros clássicos e mais folclóricos”, conta Dhalia.

Leia também:

Entre a técnica e a poesia: José Ignácio transforma ferro em arte na exposição ‘Desperta, Ferro!’

'Queria falar que mulheres da minha idade podem, sim, influenciar pessoas', diz Ingrid Guimarães sobre novo filme

'Eu sou de Iansã e este ano é dela': modelo transgênero, Awalla Brasil se encontrou no mundo da arte

Outra preocupação ao tratar de temas tão pertinentes como a contravenção é a glamourização do universo luxuoso do crime. A atenção para isso também se fez presente na elaboração da série. O primeiro passo para evitar estigmas foi livrar os personagens de julgamento o máximo possível.

“O que a gente tem é a construção de personagens que tentam ter todas as camadas, todas as complexidades de sua narrativa. Situações que foram criadas à imagem e semelhança dos impulsos desses personagens e uma trajetória, um arco que procura revelar como os choques entre eles produzem novas situações. Nós procuramos ser o mais fiel possível a esse universo. E cabe ao espectador, então, julgá-los, se quiser julgá-los, entender o que eles lhes propõem”, disse o produtor Manoel Rangel.

Mais recentes

Imagem - Touca de cetim: veja os benefícios do acessório para cabelo

Touca de cetim: veja os benefícios do acessório para cabelo
Imagem - Cinema: 5 filmes mais esperados que entram em cartaz no Brasil em novembro

Cinema: 5 filmes mais esperados que entram em cartaz no Brasil em novembro
Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre os cavalos

7 curiosidades interessantes sobre os cavalos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada