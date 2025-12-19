Confira 30 séries curtas para maratonar no recesso de fim de ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:07
Seja para maratonar sem pressa ou encaixar um episódio aqui e ali entre as celebrações, as séries curtas são ótimas companheiras do recesso de fim de ano. Com isso em mente, o CORREIO organizou uma lista com 30 produções ideais para quem quer boas histórias sem compromissos longos – histórias perfeitas para curtir durante a folga de fim e início de ano.
Confira a lista completa e onde assistir cada série:
Confira 30 séries curtas para maratonar no fim do ano
O conjunto foi pensado para diferentes humores e interesses, para quem quer aproveitar o descanso e descobrir novas histórias sem sair do sofá. As obras transitam entre dramas intensos como Chernobyl, Objetos Cortantes e Justiça, e narrativas mais leves ou irônicas, como Fleabag e Jury Duty.
Para quem gosta de suspense e true crime, pedidas como Clickbait, O Assassinato de Gianni Versace e Assassinato na Casa Branca são pedidas ideais; já os amantes de ficção científica e fantasia se encontrarão em séries como Watchmen e Love, Death & Robots.
Os fãs de romance não ficam para trás: Um Dia, Dash & Lily e doramas como Pretendente Surpresa são pedidas certeiras. Para quem gosta de produções nacionais, o fim do ano é uma oportunidade de rever clássicos como Hilda Furacão e O Canto da Sereia.