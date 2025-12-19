CORREIO INDICA

Confira 30 séries curtas para maratonar no recesso de fim de ano

Títulos vão da comédia ao terror

Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:07

Ladrões de Drogas tem Wagner Moura e Brian Tyree Henry Crédito: Reprodução/Apple TV

Seja para maratonar sem pressa ou encaixar um episódio aqui e ali entre as celebrações, as séries curtas são ótimas companheiras do recesso de fim de ano. Com isso em mente, o CORREIO organizou uma lista com 30 produções ideais para quem quer boas histórias sem compromissos longos – histórias perfeitas para curtir durante a folga de fim e início de ano.

Confira a lista completa e onde assistir cada série:

O conjunto foi pensado para diferentes humores e interesses, para quem quer aproveitar o descanso e descobrir novas histórias sem sair do sofá. As obras transitam entre dramas intensos como Chernobyl, Objetos Cortantes e Justiça, e narrativas mais leves ou irônicas, como Fleabag e Jury Duty.

Para quem gosta de suspense e true crime, pedidas como Clickbait, O Assassinato de Gianni Versace e Assassinato na Casa Branca são pedidas ideais; já os amantes de ficção científica e fantasia se encontrarão em séries como Watchmen e Love, Death & Robots.