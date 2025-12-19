Acesse sua conta
Confira 30 séries curtas para maratonar no recesso de fim de ano

Títulos vão da comédia ao terror

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:07

Ladrões de Drogas
Ladrões de Drogas tem Wagner Moura e Brian Tyree Henry Crédito: Reprodução/Apple TV

Seja para maratonar sem pressa ou encaixar um episódio aqui e ali entre as celebrações, as séries curtas são ótimas companheiras do recesso de fim de ano. Com isso em mente, o CORREIO organizou uma lista com 30 produções ideais para quem quer boas histórias sem compromissos longos – histórias perfeitas para curtir durante a folga de fim e início de ano.

Confira a lista completa e onde assistir cada série: 

Confira 30 séries curtas para maratonar no fim do ano

Fleabag – Drama/Comédia – 2 temporadas. Disponível no Prime Video por Reprodução/Prime Video
Pretendente Surpresa – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução
American Crime Story – True crime – 3 temporadas.  Disponível no Disney+ por Reprodução
O Mundo por Philomena Cunk – Documentário ficcional – 1 temporada. Disponível na Netflix  por Reprodução/Netflix
Assassinato na Casa Branca – Drama/Comédia – 1 temporada. Disponível na Netflix  por Reprodução
Hollywood – Drama – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução
Dash e Lily – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por ALISON COHEN ROSA/NETFLIX
Na Mira do Júri – Reality/Comédia – 1 temporada. Disponível no Amazon Prime Video por Reprodução
Just Beyond – Terror/Fantasia – 1 temporada. Disponível no Disney+ por Reprodução/Disney+
Ladrões de Drogas – Ficção policial – 1 temporada. Disponível na Apple TV por Reprodução/Apple TV
Objetos Cortantes – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução/HBO
Chernobyl – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução
Mare of Easttown – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução
Watchmen – Ficção científica – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução/HBO
O Canto da Sereia – Thriller/Suspense – 1 temporada. Disponível no Globoplay por Reprodução/Globoplay
Clickbait – Thriller – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução/Netflix
Love, Death & Robots – Ficção científica/Ação – 4 temporadas. Disponível na Netflix por Imagem: Reprodução digital | Netflix
Um Dia – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução/Netflix
I May Destroy You – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução/HBO Max
O Casal Perfeito – Mistério – 1 temporada. Disponível na Netflix por
Adolescência – Drama – 1 temporada. Disponível na Netflix por Divulgação
Treta – Humor ácido – 1 temporada. Disponível na Netflix por Imagem: Reprodução digital | Netflix
WandaVision – Comédia/Ação – 1 temporada. Disponível no Disney+ por divulgação
Pousando no Amor – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por Divulgação/Netflix
Pinguim – Ação – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução
Daisy Jones & The Six – Drama – 1 temporada. Disponível no Amazon Prime Video por divulgação
Big Little Lies – Drama – 2 temporadas. Disponível no HBO Max por Reprodução
Justiça – Drama – 1 temporada. Disponível no Globoplay  por Foto: Estevam Avellar/TV Globo
Fleabag – Drama/Comédia – 2 temporadas. Disponível no Prime Video por Reprodução/Prime Video

O conjunto foi pensado para diferentes humores e interesses, para quem quer aproveitar o descanso e descobrir novas histórias sem sair do sofá. As obras transitam entre dramas intensos como Chernobyl, Objetos Cortantes e Justiça, e narrativas mais leves ou irônicas, como Fleabag e Jury Duty.

Para quem gosta de suspense e true crime, pedidas como Clickbait, O Assassinato de Gianni Versace e Assassinato na Casa Branca são pedidas ideais; já os amantes de ficção científica e fantasia se encontrarão em séries como Watchmen e Love, Death & Robots.

Os fãs de romance não ficam para trás: Um Dia, Dash & Lily e doramas como Pretendente Surpresa são pedidas certeiras. Para quem gosta de produções nacionais, o fim do ano é uma oportunidade de rever clássicos como Hilda Furacão e O Canto da Sereia.

