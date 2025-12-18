Acesse sua conta
Filha baiana de Jimmy Cliff, Nabiyah Be participa de homenagem ao pai na Jamaica

Cerimônia aconteceu em Kingston nesta quarta-feira (17)

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:11

Nabiyah Be participou de cerimônia em homenagem ao pai em Kingston
Nabiyah Be participou de cerimônia em homenagem ao pai em Kingston

A cantora soteropolitana Nabiyah Be, filha de Jimmy Cliff, participou da celebração oficial da vida e do legado do pai, realizada pelo governo da Jamaica no National Indoor Sports Centre, em Kingston, na última quarta-feira (17). Lenda do reggae, Jimmy Cliff morreu aos 81 anos em novembro deste ano. A cerimônia em sua homenagem reuniu autoridades, familiares, músicos e milhares de fãs.

Durante o evento, marcado por apresentações musicais, discursos e homenagens emocionadas, Nabiyah integrou o tributo dedicado ao pai, reconhecido mundialmente como um dos maiores expoentes da música jamaicana e embaixador cultural do país. A artista agradeceu a iniciativa e destacou a presença do público que lotou o espaço para celebrar a trajetória de Jimmy Cliff. "Obrigada, meu pai. Ele fez o trabalho dele. Obrigada por estarem aqui", disse. 

Após a morte do pai, Nabiyah Be publicou uma homenagem emocionante ao pai nas redes sociais. No texto, ela contou que, durante a última viagem à Jamaica, Jimmy levou os filhos ao local onde passou parte da infância e adolescência, hoje reduzido a ruínas. Ali, segundo ela, o artista refletiu sobre a própria trajetória e força interior, lembrando que os anos naquele espaço foram difíceis, mas decisivos para que ele se visse capaz de alcançar o mundo.

Nabiyah Be lançou no início deste ano o álbum “O Que O Sol Quer”, com faixas em inglês e português, e vem consolidando sua carreira internacional ao transitar entre diferentes sonoridades e referências culturais. Antes da morte de Jimmy Cliff, a cantora chegou a apresentar o projeto autoral ao pai, que elogiou os passos da filha.

"Mostrei o álbum para ele, no estúdio dele, na Jamaica. E foi muito bonito, principalmente, por se tratar de um álbum que passa muito pelos questionamentos dos laços familiares. Foi um momento muito especial”, disse a cantora ao CORREIO em fevereiro.

