Da ficção ao romance histórico: veja 20 livros que se passam em Salvador

Veja sugestões para sua próxima leitura

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:02

Salvador
Salvador

Mais do que cenário, Salvador é matéria-prima literária. Suas ladeiras, bairros, festas, conflitos e memórias atravessam livros que fazem da capital baiana uma personagem viva e complexa. Da ficção clássica às narrativas mais recentes, a cidade aparece como espaço de encontros, disputas, afetos e resistência.

A literatura ambientada em Salvador percorre diferentes tempos históricos e registros narrativos. Há romances que mergulham no cotidiano popular, crônicas que transformam casas e ruas em memória afetiva, thrillers urbanos, peças teatrais e livros que denunciam a exclusão social e a violência estrutural. Todos revelam uma cidade tanto acolhedora como desigual.

A obra de Jorge Amado ocupa lugar central. Em livros como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Jubiabá e Mar Morto, Salvador surge pulsante, marcada pela cultura popular, pelas religiões de matriz africana, pelo cais, pelo comércio e pelas relações humanas atravessadas por desejo, fé e sobrevivência. Confira uma seleção:

Livros que se passam em Salvador

Jubiabá narra a trajetória de Antônio Balduíno, jovem negro que enfrenta a desigualdade nas ruas de Salvador. A obra exalta a luta social e a cultura afro-baiana por Divulgação
Tenda dos Milagres retrata a luta de Pedro Archanjo contra o racismo e o preconceito em Salvador. O romance valoriza a cultura afro-baiana e o saber popular por Divulgação
O Sumiço da Santa narra a confusão causada pelo desaparecimento de uma imagem religiosa em Salvador. O romance mistura humor, fé e sincretismo afro-brasileiro por Divulgação
O livro acompanha o velório e a última noite de um boêmio de Salvador. A obra mistura humor e crítica social ao questionar vida, morte e liberdade por Divulgação
O romance mostra Dona Flor dividida entre o marido falecido e o novo companheiro, em Salvador, trazendo muito humor por Divulgação
O Compadre de Ogum mostra amizade, fé e malandragem no Recôncavo baiano, onde santos e orixás se unem à justiça popular com humor e crítica social por Divulgação
O Canto da Sereia retrata o assassinato de uma cantora de axé em Salvador e revela bastidores da fama, mídia e poder nos anos 1990 por Divulgação
Viva o Povo Brasileiro narra a história do Brasil pela voz popular, unindo épico, humor e crítica ao poder, da Colônia à formação da sociedade brasileira, com cenas em Salvador por Divulgação
Romance de João Ubaldo, sucesso de crítica e vendas, retrata ambição e amor diante do mundo moderno, com traições e mistérios atemporais atuais. por Divulgação
Isolado numa ilha, um padre amoral narra crimes e traumas da infância, rejeita o Bem e usa astúcia e violência para ser o pior dos homens humanos. por Divulgação
Clássico de Ana Maria Gonçalves narra a saga de Kehinde, africana escravizada que busca o filho, conquista a liberdade e retrata a diáspora negra no Brasil por Divulgação
Na Salvador do século XVII, o romance recria a colônia ao misturar ficção e figuras reais como Gregório de Matos, entre intrigas e poder por Divulgação
Casal sobrevive no centro de Salvador com trabalhos informais, enfrentando exclusão, mas celebrando a vida e o talento do povo brasileiro por Divulgação
Contos de Adonias Filho ambientados no Largo da Palma, em Salvador, que retratam personagens e o cotidiano urbano da cidade por Divulgação
Em Salvador, Rita Preta enfrenta o desaparecimento do filho, revisita seu passado e luta contra violência, perdas e memória familiar para recomeçar por Divulgação
Em Salvador, Zélia Gattai narra a vida na Casa do Rio Vermelho, misturando memórias, Jorge Amado e encontros de artistas nos anos 1960 por Divulgação
Zé-do-Burro cumpre promessa a Iansã carregando cruz até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador, enfrentando intolerância e desafios por Divulgação
Em Salvador, Setembro não tem sentido acompanha Tristão e Orlando, revelando vazio, amargura e dilemas da juventude nos anos 1960 por Divulgação
Tom Correia narra 17 histórias de Salvador, misturando sarcasmo, lirismo e críticas sociais, com a cidade funcionando como personagem central por Divulgação
Em "Florim", Dita, mulher preta e traficante, sonha ser poeta e enfrenta racismo estrutural, violência e herança colonial brasileira por Divulgação
