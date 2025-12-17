Da ficção ao romance histórico: veja 20 livros que se passam em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:02
Mais do que cenário, Salvador é matéria-prima literária. Suas ladeiras, bairros, festas, conflitos e memórias atravessam livros que fazem da capital baiana uma personagem viva e complexa. Da ficção clássica às narrativas mais recentes, a cidade aparece como espaço de encontros, disputas, afetos e resistência.
A literatura ambientada em Salvador percorre diferentes tempos históricos e registros narrativos. Há romances que mergulham no cotidiano popular, crônicas que transformam casas e ruas em memória afetiva, thrillers urbanos, peças teatrais e livros que denunciam a exclusão social e a violência estrutural. Todos revelam uma cidade tanto acolhedora como desigual.
A obra de Jorge Amado ocupa lugar central. Em livros como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Jubiabá e Mar Morto, Salvador surge pulsante, marcada pela cultura popular, pelas religiões de matriz africana, pelo cais, pelo comércio e pelas relações humanas atravessadas por desejo, fé e sobrevivência. Confira uma seleção:
Livros que se passam em Salvador