Alunos mirins da Cia Avatar encenam nova montagem

Peça Bala Perdida – O Amanhã Nunca Morre será encenada nesta terça (16) e nos dias 19 e 20, no Sesc Pelourinho

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

Elenco da peça Bala Perdida – O Amanhã Nunca Morre
Elenco da peça Bala Perdida – O Amanhã Nunca Morre Crédito: Day Boechat

A Avatar Cia de Teatro encerra o ano com mais um espetáculo musical que reúne os alunos das oficinas que realizou ao longo do ano, com participação ainda de seu elenco fixo.

A montagem que marca a formatura dos atores mirins, é Bala Perdida – O Amanhã Nunca Morre, escrita e dirigida por Sérgio Mício. O espetáculo musical conta a história de um grupo de crianças que faz uma viagem no tempo: retornam de 2225 para 2025 com a missão de alertar a sociedade sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, lutar contra o racismo e combater a violência. Costurado por músicas conhecidas do grande público, Bala Perdida une canto, dança e interpretação, utilizando uma estética futurista.

O Avatar Studio de Artes foi inaugurado em 2018 e oferece oficinas extensivas de teatro na proposta de desenvolver e aprimorar as habilidades artísticas dos estudantes, utilizando aulas práticas, teóricas e ludicidade, para auxiliá-los a ingressar no mercado de trabalho no mundo das artes.

Sérgio Mício integra a Avatar Cia de Teatro, que desde 2013 prioriza temas como o respeito à diversidade, empoderamento negro infantil e feminino, incentivo à leitura, impactos positivos e negativos da tecnologia na família, conflitos de gerações, dentre outros temas.

As aulas experimentais gratuitas para as turmas de teatro já estão abertas com vagas limitadas. Interessados podem ir diretamente na sede do grupo Ed. Fórum Empresarial, Sala 106, Nazaré; falar pelo zap (71) 98624-9240, ou pedir informações pelo @avatarciadeteatro.

SERVIÇO - Espetáculo Bala Perdida – O Amanhã Nunca Morre | hoje (16) e dias 19 e 20, às 16h, 18h e 20h, no Sesc Senac Pelourinho | Gratuito.

Teatro

