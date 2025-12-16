Acesse sua conta
250 anos de Jane Austen: veja 17 filmes e séries baseados na obra da escritora

Produções revisitam romances, personagens e temas criados pela autora inglesa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:21

As Patricinhas de Beverly Hills
As Patricinhas de Beverly Hills Crédito: Divulgação

Nos 250 anos do nascimento de Jane Austen, completados nesta terça-feira (16), a obra da escritora inglesa segue atual, lida e adaptada, atravessando gerações sem perder força. Com ironia fina, olhar crítico sobre as convenções sociais e personagens femininas complexas, Austen construiu romances que se tornaram pilares da literatura ocidental.

Nascida em 16 de dezembro de 1775, no vilarejo de Steventon, na Inglaterra, Jane Austen publicou apenas seis romances completos em vida ou postumamente, número pequeno diante do impacto duradouro de sua produção. Suas histórias, ambientadas principalmente no interior inglês do final do século XVIII e início do XIX, exploram temas como casamento, dinheiro, classe social e autonomia feminina.

Ao longo dos anos, sua obra rendeu diversas adaptações para as telonas - e também para as telinhas. Confira: 

Adaptações da obra de Jane Austen

Orgulho e Preconceito (2005) - Elizabeth Bennet enfrenta convenções sociais e o orgulho de Mr. Darcy em uma história de amor e autodescoberta por Divulgação
As Patricinhas de Beverly Hills (1995) - Versão moderna de Emma, ambientada em Los Angeles, com uma adolescente rica e controladora por Divulgação
Emma (2020) - Anya Taylor-Joy vive a jovem rica e confiante que tenta unir casais, mas amadurece ao confrontar seus próprios erros por Divulgação
Razão & Sensibilidade (1995) - Com Emma Thompson e Kate Winslet, a adaptação acompanha duas irmãs entre perdas, amor e escolhas guiadas pela razão e emoção por Divulgação
O Diário de Bridget Jones (2001) - Comédia romântica inspirada em Orgulho e Preconceito sobre uma mulher moderna entre inseguranças, amor e um Mr. Darcy atual. por Divulgação
Orgulho e Preconceito e Zumbis (2016) - Versão pop mistura Jane Austen e terror, com Elizabeth Bennet lutando contra zumbis por Divulgação
Palácio das Ilusões (1999) - Fanny cresce na casa dos tios, em Mansfield Park, cria laços com Edmund e resiste ao interesse do rico Henry Crawford por Divulgação
Persuasão (2022) - Anne Elliot reencontra um antigo amor anos após a separação e reflete sobre escolhas, arrependimentos e segundas chances por Divulgação
Amor & Amizade (2016) - Baseado na novela “Lady Susan”, acompanha uma viúva manipuladora que usa charme e intrigas para garantir bons casamentos por Divulgação
Orgulho e Preconceito (1995) - Minissérie clássica acompanha o embate entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy na Inglaterra do século XIX por Divulgação
Razão e Sensibilidade (2008) - Série de TV que revisita o romance de Jane Austen ao retratar as diferenças emocionais de Elinor e Marianne diante de dificuldades financeiras por Divulgação
Mansfield Park (1999) - Filme que acompanha Fanny Price, criada por parentes ricos, enfrentando dilemas morais e afetivos em um ambiente de privilégios por Miramax
A Abadia de Northanger (2007) - Filme para TV, estrelado por Felicity Jones, acompanha uma jovem influenciada por romances góticos ao entrar na alta sociedade por Divulgação
Sem Prada Nem Nada (2011) - Filme, adaptação moderna de Razão e Sensibilidade, mostra duas irmãs ricas que precisam se reinventar após perderem a fortuna por Divulgação
Mansfield Park (2007) - Série de TV, adaptação do romance de Jane Austen que explora dependência financeira, ética e sentimentos reprimidos por Divulgação
Austenlândia (2013) - Filme de comédia romântica sobre uma fã de Jane Austen que viaja a um resort temático inspirado no século XIX por Divulgação
Becoming Jane (2007) - Filme biográfico sobre a juventude de Jane Austen e um romance que teria marcado sua formação pessoal e literária por Divulgação
Orgulho e Preconceito (2005) - Elizabeth Bennet enfrenta convenções sociais e o orgulho de Mr. Darcy em uma história de amor e autodescoberta por Divulgação

“Orgulho e Preconceito”, publicado em 1813, é sua obra mais conhecida. O romance acompanha Elizabeth Bennet e o enigmático Mr. Darcy, em uma trama marcada por mal-entendidos, críticas sociais e diálogos afiados. O livro se consolidou como um clássico da literatura mundial e permanece como porta de entrada para novos leitores.

Outro destaque é “Razão e Sensibilidade”, lançado em 1811, que contrapõe emoção e racionalidade por meio das irmãs Elinor e Marianne Dashwood. Já “Mansfield Park” (1814) aborda moralidade, dependência financeira e relações de poder dentro da família, enquanto “Emma” (1815) apresenta uma protagonista que desafia expectativas ao ser rica, independente e resistente ao casamento.

Publicados após sua morte, em 1817, “Persuasão” e “A Abadia de Northanger” completam o conjunto. O primeiro é considerado o romance mais maduro da autora, com tom mais melancólico e reflexivo; o segundo dialoga com o romance gótico da época, usando humor e sátira para desmontar clichês literários.

Jane Austen morreu aos 41 anos, sem jamais imaginar a projeção que suas obras alcançariam. Dois séculos e meio após seu nascimento, seus livros continuam sendo reeditados, estudados e adaptados para cinema, televisão e teatro, reafirmando a relevância de uma autora que transformou o cotidiano e as relações sociais em literatura universal.

Jane Austen

