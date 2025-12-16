HADOOOOKEN!

Jason Momoa, de Aquaman, interpretará o brasileiro Blanka no novo filme do Street Fighter. Confira personagens e trailer

Teaser mostra um filme caricato, mas fiel à franquia, com direito ao carro disponível para destruição, personagens raizes e golpes do jogo

Moyses Suzart

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:13

Novo filme do Street Fighter Crédito: Divulgação

Em 2026, o jogo Street Fighter II vai completar 35 anos de lançamento. Um jogo de luta que revolucionou o universo dos games, fez muita gente perder de ano, mas nunca teve um filme live action que prestasse. Até tentaram em 1994, com Van Dame e tudo, mas não serve nem para ser um filme cult. Mas para os fãs da franquia, há uma nova esperança na sétima arte. Ano que vem, um novo filme será lançado, com direito a Jason Momoa (Aquaman) interpretando o personagem brasileiro Blanka. O primeiro teaser do filme foi lançado e… De tão tosco tem tudo para ser maravilhoso.

O lançamento do primeiro trailer do novo filme Street Fighter reacendeu o interesse do público por uma das franquias mais populares da história dos videogames. A prévia foi apresentada durante o The Game Awards 2025 e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, tanto pela fidelidade visual aos personagens quanto pelo elenco numeroso e pouco convencional escolhido para dar vida aos lutadores clássicos da Capcom.

Criado nos fliperamas no fim dos anos 1980, Street Fighter se consolidou como um fenômeno cultural nos anos 1990 e, apesar de seu sucesso nos jogos, teve uma trajetória irregular no cinema. Até hoje, a franquia contou com dois filmes live-action de grande alcance: Street Fighter: A Última Batalha (1994), estrelado por Jean-Claude Van Damme, e Street Fighter: A Lenda de Chun-Li (2009). Ambos se tornaram conhecidos mais pelas críticas negativas do que pelo êxito comercial. O novo projeto marca, portanto, uma tentativa de recomeço e reposicionamento da marca nas telas.

Novo filme do Street Fighter

Dirigido por Kitao Sakurai, o novo Street Fighter aposta em um tom mais próximo do universo original dos jogos, com foco no torneio World Warrior e nos conflitos pessoais de seus principais lutadores. A história acompanha Ryu e Ken, dois combatentes com trajetórias distintas, que acabam envolvidos em uma competição global que esconde interesses obscuros e a ameaça de M. Bison, um dos vilões mais icônicos da franquia. A ambientação remete aos anos 1990, período considerado o auge da popularidade da série, e busca dialogar diretamente com a memória afetiva dos fãs.

O trailer chamou atenção principalmente pelo visual dos personagens, com figurinos e caracterizações que remetem diretamente aos games, além da ênfase em cenas de luta e coreografias corporais, em vez de efeitos excessivamente digitais. A prévia evita entregar detalhes da trama, mas aposta em impacto visual, trilha sonora energética e na apresentação rápida de vários personagens conhecidos do público. Mas o melhor foi o detalhe da quebra do carro, uma referência a uma fase bônus do jogo.

Outro ponto que gerou comentários foi o elenco, que mistura atores, atletas e personalidades da cultura pop. Andrew Koji interpreta Ryu, enquanto Noah Centineo vive Ken Masters. Chun-Li é interpretada por Callina Liang. Jason Momoa aparece como Blanka, Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog e David Dastmalchian assume o papel de M. Bison. O elenco ainda inclui Cody Rhodes como Guile, Roman Reigns como Akuma, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André, Rayna Vallandingham, Oliver Richters como Zangief, além de lutadores profissionais e artistas marciais em papéis secundários.