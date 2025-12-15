ASTROLOGIA

Novo ciclo começa hoje e muda o destino do mês de alguns signos (15 de dezembro)

A Lua crescente inaugura uma fase de clareza, retomadas e decisões tomadas com mais maturidade emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:15

Alguns dias simplesmente passam. Outros marcam um antes e depois. Este é um daqueles momentos em que o céu sinaliza mudança: não brusca, mas profunda.

A Lua crescente atua como um ponto de virada emocional. Ela não força acontecimentos, mas ilumina sentimentos que estavam confusos. Com o apoio de Vênus e Mercúrio, há mais clareza para entender relações, escolhas e caminhos que estavam travados.

Esse novo ciclo se manifesta de formas sutis: uma conversa honesta, uma decisão que finalmente faz sentido, um reencontro que muda sua perspectiva. O dia favorece retomadas conscientes e escolhas alinhadas com o que você sente agora, não com quem você era antes.