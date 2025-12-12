Acesse sua conta
Malu Galli surge irreconhecível após deixar 'Vale Tudo' e choca fãs com transformação; veja

Atriz abandonou visual de tia Celina e aposta em cabelo loiro alongado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:50

Malu Galli
Malu Galli Crédito: Reprodução/Instagram

Se você ainda associa Malu Galli à doce e elegante tia Celina, de Vale Tudo, pode preparar o coração: a atriz passou por uma transformação daquelas que fazem a gente olhar duas vezes para a foto. Depois do fim do remake da novela das 21h, Malu decidiu renovar completamente o visual para viver Monique, sua nova personagem na peça Mulher em Fuga.

O cabelo escuro e discreto ficou no passado. Agora, a atriz exibe fios loiros, longos e com franja, um contraste que deixou até os fãs mais antigos impressionados. O resultado foi compartilhado no Instagram, onde ela reúne mais de 500 mil seguidores, e os comentários foram unânimes: todo mundo amou a mudança.

Carolina Dieckmann, que interpretou Leila na novela, foi uma das primeiras a elogiar. Outros seguidores também se derreteram: “Você tem luz própria”, comentou uma fã. “Linda em qualquer versão!”, disse outra.

Malu Galli muda radicalmente o visual para nova personagem

Malu Galli por Reprodução/Instagram
Malu Galli muda radicalmente o visual para nova personagem por Reprodução/Redes Sociais
Malu Galli muda radicalmente o visual para nova personagem por Reprodução/Redes Sociais
Malu Galli muda radicalmente o visual para nova personagem por Reprodução/Redes Sociais
Malu Galli muda radicalmente o visual para nova personagem por Reprodução/Redes Sociais
Malu Galli muda radicalmente o visual para nova personagem por Reprodução/Redes Sociais
Malu Galli viveu Celina em "Vale Tudo" por Marcos Serra Lima/TV Globo
Malu Galli por Reprodução
Malu Galli por Reprodução/Instagram

Após encerrar sua participação em Vale Tudo, cujo último capítulo foi exibido em 17 de outubro, Malu se prepara para subir aos palcos em uma curta temporada no Sesc 14 Bis, em São Paulo, a partir de 15 de janeiro. Mulher em Fuga tem dramaturgia de Pedro Kosovski, direção de Inez Viana e conta ainda com Tiago Martelli no elenco.

A mudança de visual, segundo a atriz, faz parte da composição de Monique, personagem que ela promete apresentar ao público com toda a intensidade e entrega que já conhecemos. 

