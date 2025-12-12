ASTROLOGIA

Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

O céu desta sexta-feira aponta movimentos emocionais intensos e mudanças reais nos relacionamentos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:13

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, 12 de dezembro, chega com uma vibração afetiva diferente. A tensão entre Lua e Marte mexe diretamente com desejos, impulsos e conversas que estavam guardadas. Segundo astrólogo, é um dia em que sentimentos transbordam e muita coisa pode finalmente ser dita.

Alguns signos vivem reconciliações, outros recebem novidades, e há quem precise encarar verdades para seguir em frente.

Veja o que o amor movimenta hoje no seu signo:

Áries

Desejo forte, coragem para conversar e atitude emocional. Algo importante é esclarecido ainda hoje.

Touro

Carinho aumenta, mas você pode sentir necessidade de estabilidade. Conversas profundas.

Gêmeos

Paquera ativa, mensagens chegando, alguém demonstra interesse real.

Câncer

Coração sensível, você pode sentir saudade ou vontade de se aproximar de alguém.

Leão

Clima quente! O magnetismo leonino está elevado e abre portas para encontros.

Virgem

O amor se organiza, você pensa no futuro e define prioridades emocionais.

Libra

Conversas afetivas fluem. Possibilidade de reaproximação importante.

Escorpião

Intensidade total. Confissões, decisões e revelações no amor.

Sagitário

Ciclo de verdades. Você decide o que quer e o que não quer mais.

Capricórnio

Segurança emocional é prioridade. Alguém pode surpreender com maturidade.

Aquário

Mudanças no amor: novos interesses, novas dinâmicas, novos desejos.

Peixes