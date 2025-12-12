Acesse sua conta
Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

O céu desta sexta-feira aponta movimentos emocionais intensos e mudanças reais nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:13

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, 12 de dezembro, chega com uma vibração afetiva diferente. A tensão entre Lua e Marte mexe diretamente com desejos, impulsos e conversas que estavam guardadas. Segundo astrólogo, é um dia em que sentimentos transbordam e muita coisa pode finalmente ser dita.

Alguns signos vivem reconciliações, outros recebem novidades, e há quem precise encarar verdades para seguir em frente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Veja o que o amor movimenta hoje no seu signo:

Áries

Desejo forte, coragem para conversar e atitude emocional. Algo importante é esclarecido ainda hoje.

Touro

Carinho aumenta, mas você pode sentir necessidade de estabilidade. Conversas profundas.

Gêmeos

Paquera ativa, mensagens chegando, alguém demonstra interesse real.

Câncer

Coração sensível, você pode sentir saudade ou vontade de se aproximar de alguém.

Leão

Clima quente! O magnetismo leonino está elevado e abre portas para encontros.

Virgem

O amor se organiza, você pensa no futuro e define prioridades emocionais.

Libra

Conversas afetivas fluem. Possibilidade de reaproximação importante.

Escorpião

Intensidade total. Confissões, decisões e revelações no amor.

Sagitário

Ciclo de verdades. Você decide o que quer e o que não quer mais.

Capricórnio

Segurança emocional é prioridade. Alguém pode surpreender com maturidade.

Aquário

Mudanças no amor: novos interesses, novas dinâmicas, novos desejos.

Peixes

Romantismo elevado e sensibilidade profunda; conexão forte com alguém.

