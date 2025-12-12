Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:13
Hoje, 12 de dezembro, chega com uma vibração afetiva diferente. A tensão entre Lua e Marte mexe diretamente com desejos, impulsos e conversas que estavam guardadas. Segundo astrólogo, é um dia em que sentimentos transbordam e muita coisa pode finalmente ser dita.
Alguns signos vivem reconciliações, outros recebem novidades, e há quem precise encarar verdades para seguir em frente.
Áries
Desejo forte, coragem para conversar e atitude emocional. Algo importante é esclarecido ainda hoje.
Touro
Carinho aumenta, mas você pode sentir necessidade de estabilidade. Conversas profundas.
Gêmeos
Paquera ativa, mensagens chegando, alguém demonstra interesse real.
Câncer
Coração sensível, você pode sentir saudade ou vontade de se aproximar de alguém.
Leão
Clima quente! O magnetismo leonino está elevado e abre portas para encontros.
Virgem
O amor se organiza, você pensa no futuro e define prioridades emocionais.
Libra
Conversas afetivas fluem. Possibilidade de reaproximação importante.
Escorpião
Intensidade total. Confissões, decisões e revelações no amor.
Sagitário
Ciclo de verdades. Você decide o que quer e o que não quer mais.
Capricórnio
Segurança emocional é prioridade. Alguém pode surpreender com maturidade.
Aquário
Mudanças no amor: novos interesses, novas dinâmicas, novos desejos.
Peixes
Romantismo elevado e sensibilidade profunda; conexão forte com alguém.