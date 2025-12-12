Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (12) podem destravar riqueza e novas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:53
Se você sentiu o clima mais intenso hoje, não é impressão sua. Esta sexta-feira, 12 de dezembro, chega marcada por uma combinação rara no céu: uma tensão criativa entre Lua e Marte que, segundo astrólogos, costuma abrir caminhos e colocar decisões paradas em movimento.
