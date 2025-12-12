ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (12) podem destravar riqueza e novas oportunidades

Energia desta sexta-feira (12) pode influenciar decisões, emoções e até sua aposta na loteria

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:53

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu o clima mais intenso hoje, não é impressão sua. Esta sexta-feira, 12 de dezembro, chega marcada por uma combinação rara no céu: uma tensão criativa entre Lua e Marte que, segundo astrólogos, costuma abrir caminhos e colocar decisões paradas em movimento.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 21, 44

Mensagem do dia: Marte, seu planeta regente, dá o tom do dia: atitude, coragem e pressa para colocar tudo em ordem.

Touro (21/04 a 20/05)



Números da sorte: 2, 15, 33

Mensagem do dia: Dias como o de hoje costumam favorecer reestruturações práticas, especialmente no dinheiro.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 24, 51

Mensagem do dia: A comunicação, marca registrada do signo, está em evidência. Gêmeos hoje fala e é ouvido.

Câncer (21/06 a 22/07)

Números da sorte: 7, 18, 39

Mensagem do dia: A Lua mexe mais fundo no emocional canceriano. Sensibilidade elevada.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 12, 28

Mensagem do dia: A vitalidade leonina cresce com destaque solar. Brilho, magnetismo e oportunidades.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 23, 45

Mensagem do dia: Um dos signos mais beneficiados do dia. Organização, clareza e perfeccionismo inspirador.

Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 11, 22, 37

Mensagem do dia: A energia do dia favorece o equilíbrio que Libra tanto busca.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 8, 19, 54

Mensagem do dia: Marte ativa mudanças internas e revelações.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 30, 48

Mensagem do dia: Com o Sol prestes a se despedir do signo, o dia é de fechamento de ciclos.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 10, 31, 50

Mensagem do dia: A energia saturnina traz firmeza, responsabilidade e decisões seguras.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 4, 13, 59

Mensagem do dia: Criatividade e inquietação se misturam, favorecendo ideias e mudanças.