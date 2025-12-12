MÚSICA

Jackson Wang anuncia retorno ao Brasil em 2026 com pacotes VIP; veja preços e detalhes

Cantor fará dois shows em abril e fãs poderão garantir foto individual e acesso exclusivo ao soundcheck

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:11

Jackson Wang Crédito: Divulgação

Jackson Wang está oficialmente de volta ao Brasil e desta vez com uma estrutura ainda maior. O cantor confirmou duas apresentações da MAGICMAN 2 World Tour no país em 2026: dia 23 de abril em São Paulo (Suhai Music Hall) e 25 de abril no Rio de Janeiro (Farmasi Arena). Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (12) via Ticketmaster Brasil.

E se você é daqueles fãs que sonham em ver o artista de pertinho, os pacotes VIP trazem benefícios de peso; incluindo foto individual com Jackson, acesso ao soundcheck e entrada prioritária. Os valores variam bastante e chegam a quase R$ 5 mil no pacote mais completo.

Jackson esteve no Brasil pela primeira vez em 2023, quando se apresentou em São Paulo e surpreendeu o público ao chamar Alok ao palco. Agora, retorna em um momento especial da carreira: o lançamento do álbum MAGIC MAN 2, que o artista descreve como o capítulo final de uma fase intensa de crescimento emocional e pessoal.

Em entrevista recente, ele contou que o disco nasceu de experiências reais dentro da indústria da música: “É a conclusão dessa história. Reflete minha luta interna, minha relação com a verdade, com a humanidade e com minhas próprias emoções. Foi um processo de me entender e seguir em frente.”

Confira os pacotes VIP e valores

Pacote VIP 1 (com foto individual)

Inteira: R$ 960 (ingresso) + R$ 3.162 (serviço) + R$ 824,40 (taxa) = R$ 4.946,40

Meia: R$ 480 (ingresso) + R$ 3.162 (serviço) + R$ 728,40 (taxa) = R$ 4.370,40



Jackson Wang 1 de 6

Inclui:

Ingresso pista premium

Foto individual com Jackson Wang

Acesso à soundcheck party

Crachá VIP autografado

Item exclusivo de memorabilia (tote, pôster ou magic card)

Entrada prioritária

Early merch

Equipe e acesso VIP dedicados

Entrada antes dos portadores do Pacote Magic 2



Pacote VIP 2

Inteira: R$ 960 (ingresso) + R$ 1.581 (serviço) + R$ 508,20 (taxa) = R$ 3.049,20

Meia: R$ 480 (ingresso) + R$ 1.581 (serviço) + R$ 412,20 (taxa) = R$ 2.473,20



Inclui:

Ingresso pista premium

Soundcheck party

Crachá VIP

Item VIP de memorabilia (versão deluxe)

Early merch

Acesso VIP

Entrada após os compradores do VIP 1



Além dos pacotes VIP, a Live Nation divulgou os valores dos ingressos tradicionais, que variam entre R$ 295 e R$ 980 em São Paulo, e R$ 260 a R$ 850 no Rio.