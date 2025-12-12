Jackson Wang anuncia retorno ao Brasil em 2026 com pacotes VIP; veja preços e detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:11
Jackson Wang está oficialmente de volta ao Brasil e desta vez com uma estrutura ainda maior. O cantor confirmou duas apresentações da MAGICMAN 2 World Tour no país em 2026: dia 23 de abril em São Paulo (Suhai Music Hall) e 25 de abril no Rio de Janeiro (Farmasi Arena). Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (12) via Ticketmaster Brasil.
E se você é daqueles fãs que sonham em ver o artista de pertinho, os pacotes VIP trazem benefícios de peso; incluindo foto individual com Jackson, acesso ao soundcheck e entrada prioritária. Os valores variam bastante e chegam a quase R$ 5 mil no pacote mais completo.
Jackson esteve no Brasil pela primeira vez em 2023, quando se apresentou em São Paulo e surpreendeu o público ao chamar Alok ao palco. Agora, retorna em um momento especial da carreira: o lançamento do álbum MAGIC MAN 2, que o artista descreve como o capítulo final de uma fase intensa de crescimento emocional e pessoal.
Em entrevista recente, ele contou que o disco nasceu de experiências reais dentro da indústria da música: “É a conclusão dessa história. Reflete minha luta interna, minha relação com a verdade, com a humanidade e com minhas próprias emoções. Foi um processo de me entender e seguir em frente.”
Jackson Wang
Além dos pacotes VIP, a Live Nation divulgou os valores dos ingressos tradicionais, que variam entre R$ 295 e R$ 980 em São Paulo, e R$ 260 a R$ 850 no Rio.
Com carreira solo consolidada e sucessos como “Blow”, “Red” e “LMLY”, Jackson segue expandindo sua carreira global enquanto mantém raízes no sucesso com o GOT7. A turnê promete ser uma das mais aguardadas de 2026 no Brasil.