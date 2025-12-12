Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jackson Wang anuncia retorno ao Brasil em 2026 com pacotes VIP; veja preços e detalhes

Cantor fará dois shows em abril e fãs poderão garantir foto individual e acesso exclusivo ao soundcheck

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:11

Jackson Wang
Jackson Wang Crédito: Divulgação

Jackson Wang está oficialmente de volta ao Brasil e desta vez com uma estrutura ainda maior. O cantor confirmou duas apresentações da MAGICMAN 2 World Tour no país em 2026: dia 23 de abril em São Paulo (Suhai Music Hall) e 25 de abril no Rio de Janeiro (Farmasi Arena). Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (12) via Ticketmaster Brasil.

E se você é daqueles fãs que sonham em ver o artista de pertinho, os pacotes VIP trazem benefícios de peso; incluindo foto individual com Jackson, acesso ao soundcheck e entrada prioritária. Os valores variam bastante e chegam a quase R$ 5 mil no pacote mais completo.

Leia mais

Imagem - Repórter da Globo sofre queda grave, rompe ligamentos e é afastada: 'Despenquei'

Repórter da Globo sofre queda grave, rompe ligamentos e é afastada: 'Despenquei'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (12) podem destravar riqueza e novas oportunidades

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (12) podem destravar riqueza e novas oportunidades

Imagem - Camila Pitanga revela pedido de casamento emocionante com carta de 8 páginas: 'Ele ajoelhou'

Camila Pitanga revela pedido de casamento emocionante com carta de 8 páginas: 'Ele ajoelhou'

Jackson esteve no Brasil pela primeira vez em 2023, quando se apresentou em São Paulo e surpreendeu o público ao chamar Alok ao palco. Agora, retorna em um momento especial da carreira: o lançamento do álbum MAGIC MAN 2, que o artista descreve como o capítulo final de uma fase intensa de crescimento emocional e pessoal.

Em entrevista recente, ele contou que o disco nasceu de experiências reais dentro da indústria da música: “É a conclusão dessa história. Reflete minha luta interna, minha relação com a verdade, com a humanidade e com minhas próprias emoções. Foi um processo de me entender e seguir em frente.”

Confira os pacotes VIP e valores

  • Pacote VIP 1 (com foto individual)

  • Inteira: R$ 960 (ingresso) + R$ 3.162 (serviço) + R$ 824,40 (taxa) = R$ 4.946,40
  • Meia: R$ 480 (ingresso) + R$ 3.162 (serviço) + R$ 728,40 (taxa) = R$ 4.370,40

Jackson Wang

Jackson Wang por Divulgação
Jackson Wang por Divulgação
Jackson Wang por Divulgação
Jackson Wang por Divulgação
GOT7 por Divulgação
Jackson Wang por Divulgação
1 de 6
Jackson Wang por Divulgação

  • Inclui:
     Ingresso pista premium
    Foto individual com Jackson Wang
    Acesso à soundcheck party
    Crachá VIP autografado
    Item exclusivo de memorabilia (tote, pôster ou magic card)
    Entrada prioritária
    Early merch
    Equipe e acesso VIP dedicados
    Entrada antes dos portadores do Pacote Magic 2

  • Pacote VIP 2

  • Inteira: R$ 960 (ingresso) + R$ 1.581 (serviço) + R$ 508,20 (taxa) = R$ 3.049,20
  • Meia: R$ 480 (ingresso) + R$ 1.581 (serviço) + R$ 412,20 (taxa) = R$ 2.473,20

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

Ingressos da pré-venda para show de Marisa Monte em Salvador esgotam em poucos minutos; veja como garantir o seu

Rock in Rio 2026 abre venda de ingressos antecipados; saiba como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

  • Inclui:
    Ingresso pista premium
    Soundcheck party
    Crachá VIP
    Item VIP de memorabilia (versão deluxe)
    Early merch
    Acesso VIP
    Entrada após os compradores do VIP 1

Além dos pacotes VIP, a Live Nation divulgou os valores dos ingressos tradicionais, que variam entre R$ 295 e R$ 980 em São Paulo, e R$ 260 a R$ 850 no Rio.

Com carreira solo consolidada e sucessos como “Blow”, “Red” e “LMLY”, Jackson segue expandindo sua carreira global enquanto mantém raízes no sucesso com o GOT7. A turnê promete ser uma das mais aguardadas de 2026 no Brasil.

Leia mais

Imagem - Banda Jammil abre o verão com show gratuito em Salvador e convoca público para ação solidária

Banda Jammil abre o verão com show gratuito em Salvador e convoca público para ação solidária

Imagem - Quem é J. Eskine? O cantor que saiu dos ônibus de Salvador para conquistar o Prêmio Multishow

Quem é J. Eskine? O cantor que saiu dos ônibus de Salvador para conquistar o Prêmio Multishow

Imagem - Wagner Moura é eleito pelo New York Times como uma das 10 melhores atuações de 2025

Wagner Moura é eleito pelo New York Times como uma das 10 melhores atuações de 2025

Tags:

Show Kpop Jackson Wang

Mais recentes

Imagem - Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'

Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'
Imagem - Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)
Imagem - Sandy revela se vai atuar em 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo

Sandy revela se vai atuar em 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
01

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador
02

Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar
03

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
04

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)