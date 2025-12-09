Rock in Rio 2026 abre venda de ingressos antecipados; saiba como comprar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 19:39
O Rock in Rio abriu a venda geral de ingressos para a edição de 2026, nesta terça-feira (9), a partir das 19h. A próxima edição acontece nos dias 4, 5, 6, 7, além de 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ).
O evento teve mais cinco novas atrações nesta segunda-feira (8). São eles a banda Maroon 5, que volta ao palco mundo, com sucessos que marcaram gerações como “Sugar” e “Animals”, além do pop de Demi Lovato. No palco sunset, cantam Mumford & Sons e o cantor João Gomes, que faz sua estreia no festival.
Rock in Rio 2026
Também estão confirmados Elton John e Stray Kids. A edição traz novidades como o Rock in Rio Card, ingresso de entrada antecipada que dá acesso a um único dia do festival. A escolha da data será feita posteriormente.
Cada Rock in Rio Card custa R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 (somente para cartões de créditos emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A).
Sem taxa de serviço, as vendas são realizadas exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou pix.
Clientes de cartões de créditos emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. tem 15% de desconto na compra de ingressos, não cumulativos com a meia-entrada, e poderão parcelar a compra em até 8x sem juros. Nos demais casos, o pagamento pode ser feito em até 6x sem juros, com exceção para cartões internacionais sem parcelamento.
O festival não divulgou o line-up completo, mas algumas atrações já foram anunciadas. Confira:
Elton John (Palco Mundo) - headliner
Gilberto Gil (Palco Mundo)
Dia 11
Stray Kids (Palco Mundo) - headliner
Jamiroquai (Sunset)
Dia 12
Maroon 5 (Palco Mundo) - headliner
Demi Lovato (Palco Mundo)
Mumford & Sons (Palco Sunset)
João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)