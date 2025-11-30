ANNYEONG - CULTURA COREANA

Stray Kids confirmado como headliner no Rock in Rio; quem está preparado para um show de K-pop no festival?

Presença confirmada no dia 11 de setembro de 2026, grupo sul-coreano inaugura presença do K-pop no Palco Mundo e movimenta fãs



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:25

Stray Kids será headliner do Rock in Rio 2026 e estreia o K-pop no Palco Mundo Crédito: Reprodução

O Stray Kids foi anunciado oficialmente como headliner do dia 11 de setembro de 2026 no Rock in Rio, e isso é histórico para os artistas e para seus fãs. Será o primeiro ato de K-pop no festival e a notícia movimentou o fandom nos últimos dias. A escolha do grupo é, de fato, um acerto, pois a atração tem repertório e estilo musical que justificam estar no Palco Mundo — e não será surpresa se esse show tiver um dos maiores públicos do evento.

Quem viu o Stray Kids no Brasil, em abril passado, não tem dúvidas de que a apresentação no palco é uma explosão de energia, com muita entrega de música e dança do início ao fim. Com a turnê DominAte, o grupo ganhou enorme projeção mundial, e as três performances no país reuniram mais de 150 mil fãs dos membros Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

K-pop e transmissões 1 de 20

Após o frisson da notícia — que coincidiu com o lançamento do mini-álbum Do It (já com mais de 2 milhões de cópias vendidas) e do MV de Divine —, vem a pergunta: quem está realmente preparado para encarar um show de K-pop em um festival com a dimensão do Rock in Rio?

Tudo é uma loteria

Um show no Rock in Rio é uma experiência totalmente diferente de um show em estádio, e alguns pontos devem ser considerados. Para começar, tanto o local quanto o público do festival são muito maiores do que em uma apresentação padrão.

O Stray Kids será a última atração do dia 11/09, e os portões do evento abrem por volta das 14h. Ou seja: quem planeja ficar na grade para ver o grupo mais de perto ficará em pé do início da tarde até a madrugada, quando o show terminar — sem chance de ir ao banheiro ou sair para comer, a fim de não perder o lugar.

Embora a Cidade do Rock ofereça inúmeras atrações de entretenimento, as Stays (integrantes do fandom) não vão querer correr o risco de perder a posição e assistir tudo do telão. Outro detalhe: além de cansativo, montar “acampamento” na grade acaba atrapalhando o público que vai ao festival para ver outras atrações que se apresentam antes do grupo sul-coreano.

Mesmo quem não tem planos de se espremer na grade vai disputar cada milímetro de espaço para se posicionar melhor, o que também depende de chegar cedo, porque não há lugar marcado. Tudo é uma loteria, e cada pessoa precisa avaliar a própria resistência — não só financeira, mas também física e emocional — para enfrentar as circunstâncias e aguentar firme até a última música.

Para quem não tem dúvidas, a pré-venda dos ingressos começa em 4 de dezembro de 2025, para os assinantes do Rock in Rio Card — ingresso antecipado que dá acesso a um único dia do festival — e custará R$ 795 (inteira) ou R$ 397,50 (meia-entrada). O card oferece vantagens como fila preferencial, participação em ações e sorteios, descontos na loja oficial do evento e credencial. A venda geral inicia no dia 9 de dezembro, às 19h.

Além da bolha

O soft power da Coreia do Sul conquistou o mundo — e a presença do K-pop em novos palcos é prova disso. Na última segunda-feira (24), o Seventeen foi atração do projeto Tiny Desk, que realiza pocket shows acústicos dentro de um escritório (criação da rádio americana NPR). Pela primeira vez, um grupo de K-pop foi convidado, e o Seventeen — integrado por 13 membros — participou com apenas cinco deles: Dino, Seungkwan, Joshua, Mingyu e Vernon. Foi um novo formato também para o grupo, que em dez anos de carreira se acostumou a aparecer com a formação completa. “Mesmo que a forma mude um pouco, a essência do SEVENTEEN permanecerá intacta”, afirmou Seungkwan.

K-pop nos cinemas

Os fãs dos artistas sul-coreanos estão se habituando a ver shows também nos cinemas. Em 2023, quando o rapper Suga, do BTS, realizou a turnê solo D-Day, o ARMY ocupou as salas para assistir ao show. O mesmo se repetiu em 2025, com as turnês de J-Hope e Jin. Os dois artistas tiveram seus shows finais transmitidos ao vivo mundialmente nas telonas. No início de novembro, os fãs voltaram às salas para acompanhar o documentário produzido durante os shows de J-Hope — e o mesmo acontecerá em dezembro, quando será exibido o doc que registrou a turnê de Jin.

Em outubro, os K-popers puderam acompanhar nas telonas o documentário da turnê de G-Dragon, considerado um dos veteranos mais admirados do gênero. Após oito anos longe dos palcos, ele retornou com o álbum e a turnê Übermensch, lotou estádios onde se apresentou e foi indicado a nada menos do que oito categorias do MAMA Awards.

Neste sábado (29/11), as Carats vão ao cinema assistir SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN: LIVE VIEWING — uma apresentação da recente turnê que celebra os dez anos de carreira do grupo, que em maio lançou Happy Burstday, seu quinto álbum de estúdio, e desde então emplacou Thunder nos primeiros lugares dos charts.

Connect X, show do grupo MONSTA X, será exibido nos cinemas mundiais nos dias 3 e 7 de dezembro. Em Salvador, estão sendo vendidos ingressos para as duas sessões no UCI Orient Shopping da Bahia. Os fãs já estão ansiosos e movimentam as redes sociais, pois será a primeira vez do grupo nas telonas. A apresentação trará uma performance ao vivo com banda, e na setlist estão músicas novas, como Fire & Ice, e outras favoritas dos admiradores, como Secrets. As exibições devem acontecer com tecnologias ScreenX, 4DX e Ultra 4DX (dependendo da disponibilidade das salas).

Transmissões não oficiais

Além dos shows oficiais que chegam aos cinemas, alguns fandoms organizam exibições próprias. Na última semana, esta coluna recebeu reclamações de fãs do Stray Kids que, ainda em agosto, compraram ingresso no valor de R$ 70 para assistir a um dos shows da turnê DominAte, no Cinemark de Salvador, em evento promovido pelo projeto Cine Haven.