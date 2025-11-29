Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira

Esquema visa garantir o deslocamento dos usuários durante a 18ª Caminhada do Samba

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17:26

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador realizará uma operação especial de transporte público neste domingo (30), a partir das 14h, por causa da 18ª Caminhada do Samba. A ação inclui ajustes temporários nos itinerários de diversas linhas e reforço da frota para atender ao aumento de demanda previsto para o evento. COnfira abaixo as mudanças:

Todas as linhas que circulam pela Baixa dos Sapateiros deverão fazer o retorno na Barroquinha a partir das 14h, evitando avançar em direção ao eixo Praça Castro Alves–Avenida Sete–Campo Grande. Já entre 15h e 21h, devido às interdições viárias no Centro, linhas que passam pela Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua Chile, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes e vias adjacentes terão seus trajetos modificados.

As linhas provenientes do Corredor da Vitória, Garcia, Garibaldi, Politeama, Centenário e Rua João das Botas seguirão rotas alternativas planejadas para assegurar a continuidade do serviço e evitar a área interditada. As linhas do Corredor da Vitória / Barra / Porto da Barra não acessarão a Avenida Sete. O desvio ocorrerá por Av. Marquês de Caravelas, Princesa Isabel, Princesa Leopoldina, Ladeira da Gabriela e Vale do Canela. A medida contorna o trecho Campo Grande–São Bento, que estará totalmente bloqueado.

As linhas que partem do Garcia e Garibaldi seguirão por vias estruturantes como Vasco da Gama, Aquidabã, Sete Portas, Dique e Vale do Nazaré, preservando o acesso a corredores liberados e evitando a concentração de fluxo no Centro Histórico.

As linhas que utilizam a Rua João das Botas passarão por Leovigildo Filgueiras, Vale do Canela, Princesa Isabel e Av. Centenário antes de retomarem o trajeto original, reduzindo o impacto nas áreas bloqueadas e mantendo o atendimento às zonas de maior demanda.

Ônibus em Salvador

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
ônibus por Bruno Concha / Secom PMS
Ônibus saem das garagens em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Novos ônibus por Ascom Semob
Novos ônibus com ar-condicionado por Divulgação/Semob
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Novos ônibus refrigerados por Millena Marques/CORREIO
Ônibus climatizados por Betto Jr/Secom/Arquivo
Ônibus por Bruno Concha/ Secom PMS
1 de 9
Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

Já as linhas do Politeama serão desviadas para o Vale dos Barris e Av. Centenário, preservando a conexão com a Estação da Lapa e diminuindo a pressão sobre o eixo da Av. Sete.

A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 12h. Assim, as linhas provenientes do Comércio e com destino ao Campo Grande utilizarão o Contorno, Vale do Canela e vias adjacentes, evitando a circulação pela área histórica e redistribuindo o fluxo viário.

Leia mais

Imagem - Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Imagem - Mais de 200 mil pés de maconha são erradicados no interior da Bahia

Mais de 200 mil pés de maconha são erradicados no interior da Bahia

Imagem - Daniel Cady, ex-marido de Ivete, já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF

Daniel Cady, ex-marido de Ivete, já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF

Para reforçar o atendimento à população, a Semob disponibilizará ainda 15 veículos reguladores entre 12h e 23h30, posicionados estrategicamente na Estação da Lapa, Barroquinha e Acesso Norte.

Tags:

Salvador Ônibus Transporte

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por ameaçar a sobrinha de morte no interior da Bahia

Homem é preso por ameaçar a sobrinha de morte no interior da Bahia
Imagem - Aos 108 anos, morre Mãe Carmosina, uma das maiores líderes religiosas da Bahia

Aos 108 anos, morre Mãe Carmosina, uma das maiores líderes religiosas da Bahia
Imagem - Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador
01

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
02

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Instituição abre vagas para curso gratuito de enfermagem em Salvador; saiba como participar
03

Instituição abre vagas para curso gratuito de enfermagem em Salvador; saiba como participar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas