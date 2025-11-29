OPERAÇÃO ESPECIAL

Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira

Esquema visa garantir o deslocamento dos usuários durante a 18ª Caminhada do Samba

Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17:26

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador realizará uma operação especial de transporte público neste domingo (30), a partir das 14h, por causa da 18ª Caminhada do Samba. A ação inclui ajustes temporários nos itinerários de diversas linhas e reforço da frota para atender ao aumento de demanda previsto para o evento. COnfira abaixo as mudanças:

Todas as linhas que circulam pela Baixa dos Sapateiros deverão fazer o retorno na Barroquinha a partir das 14h, evitando avançar em direção ao eixo Praça Castro Alves–Avenida Sete–Campo Grande. Já entre 15h e 21h, devido às interdições viárias no Centro, linhas que passam pela Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua Chile, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes e vias adjacentes terão seus trajetos modificados.

As linhas provenientes do Corredor da Vitória, Garcia, Garibaldi, Politeama, Centenário e Rua João das Botas seguirão rotas alternativas planejadas para assegurar a continuidade do serviço e evitar a área interditada. As linhas do Corredor da Vitória / Barra / Porto da Barra não acessarão a Avenida Sete. O desvio ocorrerá por Av. Marquês de Caravelas, Princesa Isabel, Princesa Leopoldina, Ladeira da Gabriela e Vale do Canela. A medida contorna o trecho Campo Grande–São Bento, que estará totalmente bloqueado.

As linhas que partem do Garcia e Garibaldi seguirão por vias estruturantes como Vasco da Gama, Aquidabã, Sete Portas, Dique e Vale do Nazaré, preservando o acesso a corredores liberados e evitando a concentração de fluxo no Centro Histórico.

As linhas que utilizam a Rua João das Botas passarão por Leovigildo Filgueiras, Vale do Canela, Princesa Isabel e Av. Centenário antes de retomarem o trajeto original, reduzindo o impacto nas áreas bloqueadas e mantendo o atendimento às zonas de maior demanda.

Já as linhas do Politeama serão desviadas para o Vale dos Barris e Av. Centenário, preservando a conexão com a Estação da Lapa e diminuindo a pressão sobre o eixo da Av. Sete.

A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 12h. Assim, as linhas provenientes do Comércio e com destino ao Campo Grande utilizarão o Contorno, Vale do Canela e vias adjacentes, evitando a circulação pela área histórica e redistribuindo o fluxo viário.